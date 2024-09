Mit dem Tesla in die Steiermark

"Stainless Pearl" lautet der passende Spitzname für den ersten Cybertruck, der in private Hand nach Österreich gekommen ist. Nachdem der Wagen gern als Piratenschiff bezeichnet wird, lautet auch das Motto der Silence Rallye 2024 "Pirates of the Steiermark".



Von den Weinbergen bis zu NRGkick



Wie die erste Silence Rallye, die 2017 durchgeführt wurde, geht es in die Steiermark. Jeder Gast wird dort die Gelegenheit haben, mit der "Stainless Pearl" mitzufahren. Gestartet wird die Veranstaltung am Freitag, dem 27. September mit dem Check-in im Hotel Seggau, danach werden bereits die Weinberge im Cybertruck erlebt. Nach dem Abendessen kommt es zur Tesla Lightshow, der Fahrerbesprechung, einem Tire Talk mit Michelin und dem Ausklang im Weinkeller.



Am Samstag folgt der Besuch bei Zotter, der Schokoladenfabrik in Riegersburg, später werden die Schätze des Thermen- und Vulkanlands erkundet. Ein Ladestopp wird bei NRGkick / DiniTech in St. Stefan im Rosental eingelegt. Dort wird zudem die Produktion der intelligenten Ladelösungen hergezeigt. Mit einer Piratenparty endet der Abend.



Am 20. September geht es dann auf die Südsteirische Weinstraße mit Abschluss im Weingut Georgiberg samt Siegerehrung.



Anmeldungen sind hier noch möglich, Zimmer im Schloss Seggau sind allerdings keine mehr verfügbar. "Der Preis für zwei Personen und einen Tesla inklusive Essen ohne Hotel beträgt 754 € für Club-Mitglieder inkl. MWSt." heißt es auf der Homepage der Veranstaltung.