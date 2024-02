2021 brachte Cupra den Born auf den Markt, ein Alternativmodell zum braven ID.3 von Konzernbruder Volkswagen. Die Optik reichte bisher locker, um den Deutschen bei einschlägigen Fans – jenen mit dem gewissen Faible für Automobile, jenen mit dem Sportlerherzen – auszustechen. Nun dreht Cupra aber voll auf: Der Born VZ kommt! Neben 326 PS (231 PS war bisher das höchste der Gefühle) bietet er eine weiter optimierte Fahrwerksgeometrie, eine entsprechend zackig abgestimmte Lenkung und ein Bremsgefühl, das dem Powerplus angepasst sein soll.



Der Sprinter in der Familie



Fahren konnten wir den Born VZ noch nicht, vorerst müssen wir dem Autohersteller aus Barcelona vertrauen, wenn er seinen neuen Sprinter vorstellt. Von 0 auf 100 km/h soll er in 5,7 Sekunden abgehen, womit er dem Born 58 e-boost gleich eine Sekunde abnimmt. Nahezu zwei Sekunden langsamer ist das 58er-Modell ohne den Boost-Modus.



Was sagt der umtriebige Cupra-Chef Wayne Griffiths – der übrigens ein Naheverhältnis zu Österreich pflegt und die Händler oder Events hier gerne besucht – über die Neuheit? „Der Cupra Born war ein Meilenstein für die Marke, als wir das Modell 2021 als unser erstes 100-prozentiges Elektrofahrzeug auf den Markt brachten. Und er verkauft sich außerordentlich gut: 45.300 Einheiten wurden im letzten Jahr abgesetzt, ein Plus von 44,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, lässt er zuerst Revue passieren, um anschließen: „Mit dem Cupra Born VZ bringen wir noch mehr Leistung in dieses Modell und beweisen einmal mehr, dass Elektrifizierung und Performance perfekt zusammenpassen.“