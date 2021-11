Mitsubishi Eclipse Cross PHEV im Test

Das Elektrozeitalter verwöhnt Fans von Motoren mit deren Vielzahl. War früher ein (Verbrennungs-)Motor die Norm, treten die Aggregate bei Elektroautos und Hybriden oft beziehungsweise per Definition immer in der Mehrzahl auf. Im Eclipse Cross realisieren ein Verbrenner und gleich zwei E-Motoren – einer vorn, einer hinten – den Allradantrieb. Andere Antriebe als der Plug-in-Hybrid werden für die aufgefrischte Karosserie nicht angeboten.

Zu wenig für die E-Förderung

Optisch wurde gegenüber dem Vorgänger in erster Linie die einst recht interessante, zerklüftete Heckpartie entschärft und der ganze Wagen auf über 4,5 Meter verlängert. Folglich verwöhnte der Testwagen uns im Inneren nicht nur mit edlem weißen Leder, sondern auch mit viel Platz. So futuristisch das Äußere, so traditionell sind die Armaturen gestaltet – inklusive eines „echten“ Schaltwählhebels, welcher der aktuellen Mode in diesem Punkt trotzt. Die Bedienung funktioniert, unnötig zu erwähnen, wie seit eh und je einwandfrei. Never change a working Knüppel! Über die Fahrleistungen des motorischen Triumvirats – der 2,4-Benziner steuert 98, der vordere E-Motor 82 und der hintere 95 Pferdestärken bei – werden wohl niemals Wundergeschichten in den Boxengassen des Landes kursieren. Aber solange noch E-Power in der knapp 14 kWh großen Batterie steckt, geht’s durchaus mit Überholreserven durch Stadt und Land.



Das eigentliche Wesen des Plug-in liegt jedoch unbestreitbar im elektrischen Gleiten, das der Eclipse bis zu 45 Kilometer weit ganz ohne Eingriff des Benzinmotors hinbekommt. Ein seltsamer Wert, der – wie auch im Outlander – knapp zu wenig ist für die staatliche Förderung. Aber es gibt auch einen Punkt, in dem der Eclipse Cross vielen anderen Plug-ins überlegen ist. Der Wagen ist nämlich dank CHAdeMO-Stecker – in Maßen – schnellladefähig.

Technische Daten

Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid



Leistung | Drehmoment 98+82+95 PS | 193/137/195 Nm

0–100 km/h | Vmax 11 s | 162 km/h

Getriebe | Antrieb CVT | Allrad

E-Reichweite 45 km (WLTP)

Ø-Verbrauch 2 l/100 km | 17,5 kWh /100 km

Ladedauer ca. 4 h1 | ca. 25 min.2

Kofferraum | Zuladung 471–1.108 l | 525 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 5 Jahre | 8 Jahre

Basispreis | NoVA 37.995 (inkl.) | -



Das gefällt uns: guter Verbrauch

Das vermissen wir: höhere E-Reichweite

Die Alternativen: Kia Xceed, Toyota CH-R