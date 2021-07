Mitsubishi Eclipse Cross PHEV im Test

Sie erinnern sich: Mitsubishi hat im Juli 2020 angekündigt, keine neu entwickelten Fahrzeuge mehr in Europa auf den Markt zu bringen. Alarmstimmung beim Importeur, bei den Händlern, bei den Kunden! Erste Entspannung im Oktober: Man sei zuversichtlich, zumindest den fertig entwickelten Eclipse Cross PHEV in Österreich verkaufen zu können, meldete der Importeur. Doch erst Anfang April wurden die Verhandlungen mit Mitsubishi Europe abgeschlossen. Und siehe da: Österreich erfüllt – im Gegensatz zu manch anderem Land – alle Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Import-Aktivitäten.

Ein Motor, drei Ausstattungen

Soweit die Einleitung, denn sonst wäre es auch nicht möglich gewesen, den bereits zitierten Eclipse Cross PHEV während eines mehrstündigen Tests im Raum Frankfurt zu fahren. Ja, den Eclipse Cross gab es schon bisher. Doch nicht zuletzt wegen der eigenwilligen Heckpartie fand er nicht so viele Kunden, wie das Händler und Importeur gerne gehabt hätten. Alles Geschichte: Denn die neue Version, auf 4,54 Meter gewachsen, ist hübsch anzusehen – auch hinten!



Die Neuausgabe des Eclipse Cross wird diesmal nur als Plug-in-Hybrid angeboten. In diesem Fall sind es zwei Elektromotoren (82 PS an der Vorderachse, 95 PS hinten) und ein 2,4-Liter-Benziner mit 98 PS plus eine Lithium-Ionen-Batterie mit 13,8 kWh. Ein ausgeklügeltes System, das bei den Tests durchaus zu gefallen wusste. Natürlich hilft meist der Benziner, beim Überholen ebenso wie auf der Autobahn. Laut WLTP schafft der Eclipse Cross PHEV bis zu 45 Kilometer rein elektrisch, aufgeladen ist die Batterie an einer Haushaltssteckdose in vier Stunden. Schade: Unter 50 Kilometer E-Reichweite gibt’s keine 2.500 Euro Förderung in Österreich.



Innenraum wurde überarbeitet

Und der Preis? Ab 34.475 Euro geht es los, drei Ausstattungsstufen stehen zur Auswahl; Firmenkunden werden am ehesten zur mittleren Version Intense+ greifen. Zu Herzen genommen hat man sich auch die Kritik am Innenraum. Der Bildschirm ist nun einfacher bedienbar, das Touchpad wurde entfernt, sodass es mehr Stauraum in der Mittelkonsole gibt. Übrigens: In knapp zwei Jahren kommen auch zwei neue Modelle aus den Werken des Allianzpartners Renault, mit Mitsubishi-Genen, das verspricht man. Doch das ist Zukunftsmusik …

Technische Daten:

Hubraum | Zylinder 2.360 cm3 | 4

Leistung 98 PS + 60/70 kW E-Motoren

Drehmoment 193 Nm + 137/195 Nm

0–100 km/h | Vmax 11,0 s | 162 km/h

E-Reichweite | Antrieb 45 km | Allrad

Ø-Verbrauch | CO2 2,0 l S | 46 g/km (EU6d)

Kofferraum | Zuladung 471–1.108 l | 525 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 5 Jahre | 8 Jahre



Das gefällt uns: gefälligere Optik, niedriger Verbrauch

Das vermissen wir: 5 Kilometer mehr E-Reichweite

Die Alternativen: Ford Kuga PHEV, Hyundai Tucson PHEV Werksangaben