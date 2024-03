Modellpflege Audi Q4

Von einem Facelift zu sprechen, wäre wohl ein wenig unangebracht, denn optisch blieb beim Q4 praktisch alles beim Alten. Umso mehr Hirnschmalz investierte man dafür in die Technik, so konnte der Antriebsstrang etwa in vielen Belangen deutlich verbessert werden. Die verbaute Batterie hat nun 77 nutzbare kWh, und durch eine optimierte Zellchemie konnte auch die DC-Ladeleistung verbessert werden: Bei besten Bedingungen kann von zehn auf 80 Prozent Füllstand in 28 Minuten geladen werden, zumindest bei den Quattro-Modellen. Denn diese verfügen über 175 kW Ladeleistung, die Hecktriebler müssen sich mit immer noch passablen 135 kW zufrieden geben.