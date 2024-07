Mohrenbrauerei setzt auf E-LKW

Ab sofort liefert Mohrenbräu Bier und Waren lokal mit dem E-LKW aus. Das Vorarlberger pendelt mit dem eActros 300 mehrmals täglich zwischen Brauerei und Lager hin und her. Strom für den Betrieb des Fahrzeugs liefern die eigenen PV-Anlagen. „Wir sorgen in ganz Vorarlberg für kühlen Biergenuss. Dazu bewegen wir alles, was es für ein gelungenes Fest braucht, durchs Land. Mit dem ersten E-LKW machen wir jetzt den nächsten Nachhaltigkeitsschritt und optimieren unsere interne Logistik“, sagt Mohrenbräu-Geschäftsführer Thomas Pachole. Die älteste Brauerei Vorarlbergs produziert am Firmensitz im Zentrum von Dornbirn jährlich rund 190.000 Hektoliter Bier. Der drei Kilometer lange Weg zum externen Lager im Betriebsgebiet Wallenmahd wird täglich mehrmals befahren – ab sofort elektrisch.



„E-Mobilität ist die perfekte Lösung für die Kurzstrecke im Stadtverkehr. Mit dem E-LKW schonen wir die Umwelt und minimieren den Lärm“, betont Pachole. Der eActros 300 von Mercedes-Benz verfügt über eine Spitzenleistung von 400 Kilowatt und bis zu 300 Kilometer Reichweite, pro Fahrt liefert der 19-Tonner 18 Paletten. Geladen wird an der E-Ladestation mit Strom von der eigenen PV-Anlage. „Wir fahren beinahe autonom“, erzählt Pachole.