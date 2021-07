Mooncity eröffnet zweite Wiener Filiale

Falls sich jemand noch fragt, was ein Mooncity Vienna E-Mobility Pop-up-Store (so der offizielle Name) eigentlich ist: Dieser Laden in der Mariahilferstraße 53 ist laut Betreiber Porsche Austria ein Ort des Dialogs: Hier konnte man alle Fragen stellen, die mit E-Mobilität im Zusammenhang stehen, Beratungsgespräche rund um Ladeinfrastruktur und Energiemanagement führen, und die Porsche Bank rundete das Beratungsspektrum um Finanzdienstleistungen, die den Einstieg in die E-Mobilität vereinfachen, ab. Ein großer Freizeit- und Lifestyle Bereich inklusive Kinderecke im 1. Stock ergänzte das Angebot um ausgewählte Accessoires aus dem VW Konzern rund um die Marken VW, Audi, Seat, Cupra, Škoda und Porsche.



Es geht also weniger um die Agenden eines Autohauses, das in einem Ballungsgebiet wie eben die Mariahilfer Straße es ziemlich schwer hätte, und das ist der eigentlich entscheidende Unterschied: Früher musste der Kunde zum Autohaus kommen – jetzt kommt es zu ihnen. Und ab Herbst 2021 sogar noch zentraler.



Dann nämlich eröffnet die zweite Filiale in Wien, in Sichtweite des Stephansdoms. Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer Porsche Austria und der Allmobil GmbH: „Das Interesse an E-Mobilität ist weiterhin ungebrochen – das belegen nicht zuletzt die stark steigenden Zulassungszahlen von vollelektrischen Fahrzeugen. Mit dem neuen Standort in der Kärntner Straße gehen wir den nächsten Schritt mit unserem Erfolgskonzept MOONCITY und präsentieren ab Herbst unsere E-Modelle im 1. Bezirk.“