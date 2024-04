Musk bringt uns E-SUV mit maximaler Reichweite

Elon Musk mag mit seinen Aussagen nach wie vor polarisieren und Firmenkunden mit seiner Preispolitik verunsichern, aber eines lässt er sich nicht nehmen: Das Model Y von Tesla war 2023 das meistverkaufte Auto der Welt. Das beliebte Modell wird nun noch facettenreicher, die Version "Maximale Reichweite mit Hinterradantrieb" wird bereits in den kommenden Tagen erstmals in Östererich ausgeliefert.



Sinkende Kosten durch Skaleneffekte



Mit einem Startpreis von 48.990 Euro ist es wieder einmal eine Kampfansage an viele europäische Hersteller, aber auch zahlreiche asiatische Marken müssen bei solchen Preisen erst einmal schlucken.



Von Tesla selbst heißt es: "Die Einführung dieser neuen Variante ist das Ergebnis unserer intensiven Bemühungen, die Kosten durch Skaleneffekte und innovative Technik zu senken. Gleichzeitig unterstützt es die Tesla-Mission, die Umstellung auf nachhaltige Energie zu beschleunigen. Die Kunden haben jetzt eine noch größere Auswahl und können sich für das Model?Y entscheiden, das am besten zu ihrem Lebensstil und ihrem Budget passt."



Wärmepumpe und Leichtlaufreifen sind serienmäßig inkludiert, die Effizienz wird so mit 14,9 kWh Stromverbrauch im Schnitt beziffert. Vorheizen oder kühlen per App klappt natürlich auch, der integrierte Routenplaner checkt schon am Start einer Reise, wo man wie lange aufladen muss, um bestmöglich ein Ziel zu erreichen.



Auch der Zugang zum Supercharger-Netzwerk ist gegeben: Plug & Charge, wie man es sich vorstellt. Wer noch nie einen Tesla gefahren ist: Nach dem Ladevorgang schließt sich sogar die Ladeklappe von selbst, da gibt es nichts zum Vergessen oder Herumfummeln.