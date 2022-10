NIO: Ab November doch auch zu kaufen

Hier das dazu passende, offizielle Statement in voller Länge:

NIO User sollen ein außergewöhnliches Benutzererlebnis angeboten bekommen, weshalb wir uns bei NIO immer darauf konzentrieren. Um dies zu erreichen, tauschen wir uns regelmäßig mit unseren Usern aus, hören zu und reagieren. In unserer NIO Community sehen wir den Wunsch, die intelligenten Elektrofahrzeuge von NIO auch zu besitzen. Deshalb haben wir beschlossen, unser Geschäftsmodell in Europa zu erweitern, so dass User die Möglichkeit haben werden, den NIO ET7, NIO ET5 oder NIO EL7 in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Schweden zu kaufen.



Das innovative NIO Subscription-Modell wird für unsere User weiterhin verfügbar sein und das Angebotsportfolio vervollständigen.

„Flexibilität ist das neue Premium“: dieser Meinung sind wir weiterhin. Dies bedeutet eine größere Auswahl an Optionen, die dem Lebensstil, den persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen.

Weitere Einzelheiten werden am 21. November 2022 bekannt gegeben.

Die Auslieferung der Fahrzeuge aus der Kaufoption wird Anfang 2023 beginnen.

Wir gehen davon aus, dass somit die nun pressierende Frage, zu welchen Preisen genau die Autos denn angeboten werden sollen, ebenfalls am 21. November beantwortet wird. Zur Einordnung aber: In Norwegen, dem ersten "Testmarkt" von NIO am alten Kontinent, startet der ET7 für umgerechnet 55.760,- Euro, der ET5 um 39.390,- Euro und der EL7 um knapp unter 60.000,- Euro. Natürlich ist die steuerliche Situation dort aber eine recht andere als in Deutschland und vor allem in Österreich. Dennoch macht das freilich Hoffnung auf einen sehr kompetitiven Einstieg.