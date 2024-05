Nachbericht Fachkongress EL-MOTION

In der neuen Location, den Wiener Werkshallen im 11. Bezirk, hatte die EL-MOTION reichlich Platz, sich auszubreiten. Es waren schließlich auch Aussteller mit E-Trucks im Haus! Diskussionen und Vorträge auf der Bühne drehten sich um Themen wie Förderungen, Elektromobilität bei Einsatzfahrzeugen, eTaxi, lokale Batteriespeichersysteme zur Netzentlastung. Im Ausstellungsbereich konnte man sich über diverse Themen informieren, Ladelösungen – etwa mobile Charger für Werkstätten – waren ebenso ausgestellt wie Elektroautos. Toyota brachte zudem einen Mirai mit Wasserstoffantrieb mit und sorgte damit für Gesprächsstoff. Als Green Event wurden die Gäste gebeten: Bitte möglichst öffentlich anreisen!



Auch der Award hat Tradition



Der Fachkongress EL-MOTION wurde bereits zum 14. Mal ausgetragen und gilt somit als eines der ältesten Events, das sich der Elektromobilität in all ihren Facetten verschrieben hat. Kongressmanagerin Astrid Witzany, MSc., kann im Anschluss auf 500 Teilnehmende verweisen: "Die hohe Teilnehmerzahl und die vielen Aussteller haben bewiesen, das die EL-MOTION immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es zeigt sich, dass die Fachvorträge wichtig für den B2B-Bereich sind. Gerade um die Transformation weiter voran zu treiben, ist die Aufklärung und die Präsentation der Neuerungen und Innovationen, sowie die Besprechung des Status-Quo und der Förderungen sinnvoll."



Eine liebevolle Tradition der EL-MOTION ist der ELMO-Award, auf den auf der Business-Plattform LinkedIn passenderweise mit der Figur Elmo aus der Sesamstraße hingewiesen wurde. Live haben wir den Kuschel-Charakter vermisst. Drei spannende Projekte haben 2024 das Rennen gemacht: Jumug mit dem Projekt „PNUM“, e-Taxi Austria mit dem Projekt „e-Taxi 2.0“ und der „Ladetarifkalkulator“ von der e-Control.



Witzany: "Der ELMO-Award zeigt deutlich, wie hoch die Innovationskraft in Österreich ist und wie sehr sich Unternehmen Gedanken machen, sinnvolle Möglichkeiten zur Erleichterung und zur Veränderung anzubieten. Wir sind stolz diese Projekte zum 4. Mal ins Scheinwerferlicht rücken zu können und planen auch 2025 den ELMO-Award wieder zu verleihen." Karin Tausz (FFG) und Jürgen A. Streitner (WKÖ) haben die Awards mit den Urkunden auf der Werkshallen-Bühne überreicht.