Nächster Nissan Qashqai auch elektrisch

15.01.2021

Der neue Qashqai soll mit e-Power punkten

Die dritte Generation des Nissan-Bestsellers Qashqai ist in der letzten Vorbereitungsphase. Jetzt haben die Japaner Details zum Antrieb verraten. So wird es neben einem mild hybridisierten 1.3 DiG-T Benzinmotor mit 140 oder 158 PS auch den bereits in Japan angebotenen e-Power-Antrieb geben, der Komponenten aus dem E-Auto-Pionier Leaf übernimmt.

