Neue Batterie erzeugt Wechselspannung direkt

Wer nur in das Elektroauto einsteigt, losfährt und sich über die fehlenden Emissionen vor Ort freut, ist nicht gleich ein Batterie-Auskenner. Deshalb: Ein Akku in einem batterieelektrisch angetriebenen Fahrzeug (BEV) erzeugt in der Regel Gleichstrom (DC). Der kann aber nicht direkt für den gewünschten Vortrieb sorgen und muss erst in Wechselstrom (AC) umgewandelt werden. Diese Aufgabe übernimmt ein sogenannter Wechselrichter, der auch die Motordrehzahl steuert. Ist dieses elektronische Bauteil perfekt auf die Motorcharakteristik abgestimmt, wird eine bestmögliche Reichweite garantiert. Da ist also durchaus Potenzial drin.



Wechselricher? Weg damit!



ABT e-Line, ein Spezialist im Bereich alternative Antriebe, arbeitet aktuell in Kooperation mit dem Start-up Bavertis aus München an einer Möglichkeit, dieses Modul mittels innovativer Multilevel Technologie überflüssig zu machen. Dies funktioniert, indem die Batteriezellen mehrere tausend Mal pro Sekunde intelligent neu konfiguriert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Wandlern erzeugt die Batterie also direkt die benötigte Wechselspannung. Ein Name für das System ist somit vorprogrammiert: "AC-Battery".



Batteriemodule und Systeme für eigene Produkte, aber auch für die restliche Automobilindustrie sind von Abt e-Line, Bavertis und weiteren Partnern geplant. Das Kemptener Unternehmen entwickelt dafür ein Batteriemodul, mit dem eine beliebige Wechsel- oder Gleichspannung zwischen 3,6V und 300V direkt aus der Batterie erzeugt werden kann. Mit weiteren Modulen kann die Spannung sogar auf bis zu 1.000V erweitert werden. Für die Elektronik ist dabei Bavertis zuständig. Die soll als intelligente Lösung für die optimale Nutzung der Energie in den Akkupackages von Elektroautos sorgen.



Auch bidirektionales Laden wird ermöglicht



„Durch die Erfahrung aus über einem Jahrzehnt Batterie-Entwicklung übernimmt Abt e-Line in dieser Kooperation den Part des Systemintegrators“, sagt Eric Plekkepoel, CEO von Abt e-Line. Der modulare Aufbau dieser Batterien ermögliche den Antrieb verschiedener Motoren und anderer AC- oder DC-Geräte bis hin zur Bidirektionalen Ladung direkt aus dem AC Stromnetz.



Was sind die Vorteile der Technologie? Durch die konstant hohe DC-Spannung spricht man von höherer Leistungsfähigkeit und Effizienz. Nachdem in einzelne Zellen aktiv eingegriffen wird, soll sich auch die Sicherheit erhöhen. Sollte es brenzlig werden und es zu einem Fehlerfall kommen, können einzelne Zellen abgeschaltet und die Ausfallsicherheit gesteigert werden. Batteriepacks aus Fahrzeugen können zudem vereinfacht wiederverwednet werden. Mehr Reichweite und schnellere Ladevorgänge sind für den Endkunden die handfesten Pluspunkte.