Neue Details zum E-Transit

Im Spätsommer 2021 ist es soweit. Dann werden Prototypen des E-Transit, die schon sehr nah an der Serienversion sind, in gewerbliche Flotten integriert, um sie im täglichen Arbeitseinsatz testen zu können. Diese Feldversuche finden in Deutschland, Norwegen, Großbritannien sowie in Nordamerika statt und sind Teil eines Entwicklungsprogramms im Vorfeld der Markteinführung des E-Transit, die für das Frühjahr 2022 vorgesehen ist.



Die Ingenieure werden die aus den Tests gewonnenen Daten vor allem

dazu verwenden, um die Vernetzungs-Technologie und das Reichweiten-Management voranzutreiben. Der vollelektrische Antriebsstrang des E-Transit mobilisiert eine Leistung von 269 PS und entwickelt ein Drehmoment von 430 Newtonmeter. Seine nutzbare Batterie-Kapazität von 67 kWh soll für eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern nach dem WLTP-Zyklus gut sein.



"Praxistests sind ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Markteinführung des vollelektrischen E-Transit. Sie geben uns ein noch besseres Verständnis davon, wie wir unseren Kunden in verschiedenen Branchen dabei helfen können, ihre Produktivität mit emissionsfreien Fahrzeugen zu steigern", sagt Andrew Mottram, E-Transit Chief Programme Engineer, Commercial Vehicles, Ford of

Europe.