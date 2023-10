Neue E-Ladepunkte in den Hohen Tauern

Auf die größte Naturreserve des Landes muss man aufpassen. Lokal emissionsfreies Fahren gehört dazu, weshalb die Großglockner Hochalpenstraßen AG (GROHAG) beim Ausbau der E-Ladeinfrastruktur im Umfeld der schönsten Panoramastraßen Österreichs führend ist. Was man schon seit zehn Jahren forciert, wird nun unter Glockner-E-Power zusammengefasst. Gerade wurden sechs weitere E-Ladepunkte eröffnet, zwei davon für maximal 150 kW.



300 neue E-Ladepunkte in Planung



Versprochen werden regionaler Strom aus erneuerbaren Energiequellen und kostengünstiges Bezahlen ohne Mitgliedschaft und Grundgebühr. EC- und Kreditkarte reichen aus. Weiters können ab sofort zudem 250 Partnerkarten aus den Regionen der Herkunftsländer der Touristen zum Einsatz kommen – die jeweiligen Kostenvorteile der "eigenen" Karte inklusive. Bis 2030 sind 300 neue E-Ladepunkte rund um den Großglockner geplant.



"Unsere Vision und Hoffnung ist es, dass sich schon in wenigen Jahren ein Großteil unserer Gäste weitgehend emissions- und lärmfrei auf unseren in Schutzgebieten befindlichen Straßen fortbewegen. Alle unsere Maßnahmen leisten einen Beitrag dazu, den ökologischen Fußabdruck auf allen unseren Panoramastraßen und vor allem auch am Großglockner, im Herzen des Nationalpark Hohe Tauern, dem größten Schutzgebiet der Alpen, noch weiter zu verbessern“, meint Johannes Hörl, Vorstand der GROHAG Gruppe. Und Roland Rauch, Geschäftsführer der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern GmbH und der Nationalparkzentrum Hohe Tauern GmbH sagt: "Kooperationen im Tourismus sind ein wichtiger Motor für die Umsetzung von Projektideen. Das Projekt Glockner-E-Power ist ein schönes Beispiel wie Kooperationen gewinnbringend umgesetzt werden kann. Wir sind sehr stolz mit der Nationalparkzentrum Hohe Tauern GmbH aktiver Partner im Ausbau der Elektromobilität zu sein und unseren Gästen in der Region und am Standort eine zeitgemäße Infrastruktur für diese wichtige Antriebsform anbieten zu können."