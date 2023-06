Neue Generation des i-Cockpit

Wie der neue 3008 aussieht, lässt Peugeot noch nicht durchsickern, jetzt ist erst einmal der Innenraum dran! Nach dem gewohnten i-Cockpit kommt im Herbst 2013 das erste Panorama i-Cockpit auf den Markt. Das erfolgreiche SUV ist das erste Modell der Löwenmarke mit dieser neuen Gestaltungsweise, die auch einige neue Features umfasst. Was ganz nebenbei erwähnt wird: Der nächste 3008 ist ein, Zitat: "innovativer und entschlossener Schritt hin zur vollständigen Elektrifizierung" der Marke.



Neue Generation mit nach wie vor kompaktem Lenkrad



Der Idee mit dem kleinen Lenkrad und den darüber angeordneten Instrumenten bleibt Peugeot treu. Über dem kompakten Volant schwebt nun allerdings ein 21 Zoll großes Digi-Armaturenbrett – das sind 53,3 Zentimeter Diagonale! Nachdem das Display an einem hinteren Fuß befestigt ist, sieht man das als Insasse nicht. Der Schwebe-Effekt wird durch gekonnte LED-Ambientebeleuchtung noch verstärkt. Als Bedienelemente finden sich i-Toggles, die sich anpassen lassen. Drahtlose Konnektivität, Sprachsteuerung und 3D-Effekte gehören ebenso dazu.

Den Punkt "Ergonomie" unterstreichen die Franzosen besonders: Die Bildschirmlandschaft ist passend positioniert und leicht zum Fahrer hin gewölbt, ohne den Beifahrer zu vernachlässigen. Wir werden und das auf den ersten Fahrten im Alltag natürlich konkret ansehen. Wie zu erwarten gibt es eine Trennung, wo was angezeigt wird. Links sind die fahrrelevanten Informationen wie Geschwindigkeit, Leistungsmesser, Fahrhilfen und Energieverbrauch einzusehen. Rechts kann getoucht werden, es finden sich Heizung/Klimaanlage, Navigation, Medien- und Konnektivitätssysteme.



Bei den i-Toggles, sie sind berührungsempfindlich, lassen sich die zehn meistgenutzen Funktionen abspeichern. Ob das ein bestimmter Anruf ist, ein oft angesteuertes Navigationsziel, der Lieblingssender, die Idealtemperatur etc. Der 3008 kann so auf individuelle Wünsche eingehen.



Haptische Lenkradtasten? Wir hoffen das Beste



In der Mittelkonsole können Smartphones zum kabellosen Aufladen abgelegt werden, bei der Umgestaltung wurde auf viel Platz geachtet. So gibt es zahlreiche Ablagen, mit denen der Alltag leichter zu bestreiten sein soll. Nicht unwesentlich: Die Steuerung der Automatik wanderte rechts neben das Lenkrad auf das Armaturenbrett. Der kleine Regler ist zwischen Startknopf und Bedienpanel auf dem obersten Bild gut zu sehen. Zwischen starten und schalten vergeht nun also kaum mehr Zeit.



Abzuwarten bleibt, wie Peugeot die haptisch bedienbaren Lenkradtasten hinbekommen hat: "Sie erkennen automatisch die Finger des Fahrers (...), werden aber nur aktiviert, wenn sie gedrückt werden, um unbeabsichtigte Aktionen zu vermeiden", heißt es. Das hoffen wir, denn andere Marken haben die Abkehr von "echten" Tasten bisher nicht so gut absolviert.