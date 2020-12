Neue Marke Polestar auch bei uns

Polestar: Bestellungen ab Sommer 2021

Zum Beginn des vierten Quartals des nächsten Jahres sollen die elektrifizierten Schweden ausgeliefert werden.

Bereits am 4. Dezember haben uns verräterische Details auf die Spur gebracht und wir konnten Euch mitteilen, dass Polestar fix nach Österreich kommen wird. Nun wurde offiziell nachgezogen: „Uns erreichen täglich Fragen, wann Polestar 2 in weiteren Ländern erhältlich sein wird. Natürlich können wir nicht alle auf einmal bedienen. Aber es fühlt sich großartig an, endlich den Beginn unserer Marktexpansion bestätigen zu können, zunächst in Dänemark, Finnland und Österreich“, so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar.



Im zweiten Quartal 2021 werden erste Markenaktivitäten beginnen, der Sommer wird für die Öffnung der Bestellbücher angekündigt. Auf die Straße kommen die ersten Elektro-Schweden zu Beginn des vierten Quartals. „Der genaue Zeitplan für die Einführung befindet sich in einem fortgeschrittenen Planungsstadium und die Rekrutierung von Schlüsselpersonen hat begonnen, um die neuen lokalen Polestar Organisationen in diesen Märkten zu etablieren“, sagt Mike Whittington, der globale Head of Sales von Polestar.



Über die Ö-Preisgestaltung wird noch kein Wort verloren – ab 53.540 Euro wird der Polestar 2 in Deutschland angeboten – und auch vom bärenstarken Polestar 1 ist derzeit noch keine Rede.