Neue Zusammenstellungen bei Mini

Essential, Classic, Favoured, Works – so lauten die neuen Trims bei Mini. Wir picken die zweite Variante heraus und präsentieren ein Exempplar des Cooper E in Sunny Side Yellow mit Kontrastdach und Spiegelkappen in Weiß.

Mit dem Classic Trim stellt Mini neue Karosseriefarben und kontrastierende Dachlackierungen zur Auswahl. Die Gestaltung des lässigen Dreitürers in seiner aktuellsten Ausprägung kommt im Farbton Sunny Side Yellow samt Kontrastdach und Spiegelkappen in Weiß besonders gut rüber. Auch wenn wir in Anlehnung an "sunny side up" sofort an das Frühstücks-Spiegelei denken müssen.



Eier? Hm, passt ja gar nicht zu den veganen Sitzen, denn statt für Kuhhaut hat sich die Marke hier für Kunstleder (konkret: Vescin, eine High-end-Variante) entschieden. Dazu kommen Cockpit-Oberflächen, die mit zweifarbigem schwarz-blauem Strickmaterial überzogen werden. Das sieht richtig schick aus und passt gut zum britischen Flair, das man sich in jedem Mini wünscht. Nebenan seht ihr ein Bild davon. Auch das perforierte Hahnentrittmuster des Vescin lässt sich hier im Hintergrund erahnen.