Die kurze und knappe Antwort: ausgezeichnet. Es mag an der gewissen Abhärtung der Nackenmuskulatur durch die doch zahlreichen, kräftigen E-Autos liegen, die man als Autojournalist zwangsläufig über die Jahre so in die Fittiche bekommen hat, doch am Ende des Tages fühlt sich die Fahrt in einem Tesla Model S Plaid nie wie ein übertrieben wilder Ritt auf der Kanonenkugel an. Man verstehe bitte nicht falsch: Beim ersten Test des Ampelstarts im Dragstrip-Modus, für den sich der Wagen übrigens 30 Minuten Vorbereitungszeit erbat, um alle Komponenten in ideale Betriebstemperatur zu bringen, kamen diverse Worte über die Redakteurslippen, die mangels Age-Gate hier jetzt nicht rezitiert werden. Und ja: Als auf der Autobahn im Plaid-Modus das Ende einer 80er-Beschränkung mittels Kickdown zelebriert wurde, hatte das nachhaltig Nackenschmerzen zufolge. Kurzum: Das Beschleunigungsvermögen des Plaid kann nicht nur jenes seiner Vorgänger, sondern auch das eines Porsche Taycan Turbo S toppen. Hier die volle Leistung abzurufen ist im wahrsten Sinne des Worts atemberaubend und, ohne groß übertreiben zu wollen, für so manchen wohl eigentlich schon gesundheitsgefährdend.



Hat man seinen Stromfuß allerdings unter Kontrolle, oder fährt im Alltag sicherheitshalber gleich in einem der beiden lässigeren Fahrmodi herum, bleibt auch der Plaid ein komfortables, genussvolles Reisemobil. Und ein überraschend effizientes noch dazu. Unsere genormte Testrunde attestierte dem Kalifornier am Ende einen Verbrauch von 18,8 kWh pro 100 km. Gerade einmal 0,1 kWh mehr als laut WLTP. Und das wohlgemerkt auf Winterreifen, bei 2 Grad Außentemperatur, Nieselregen und – um das noch einmal zu betonen – bei einer Maximalleistung von 750 kW, bzw. 1.020 PS in alter Währung, und gemunkelt (es gibt keine offizielle Angabe) über zu 1.400 Newtonmetern Drehmoment.



Damit ist das Model S Plaid nicht nur am Papier, sondern auch tatsächlich ein Auto, das dank üppigen 600 Kilometern WLTP-Reichweite, dichtem Supercharger-Netzwerk und bis zu 250 kW maximaler Ladeleistung, was sich in 322 km Reichweite in 15 Minuten hochrechnen lässt, etwaige Reichweitenangst gut in Zaum zu halten weiß.





Feuer frei!

Aber seien wir ehrlich: Wem hohe Reichweite wichtiger als alles andere ist, der wäre mit einem „normalen“ Model S, das ja immerhin auch nur etwas über 3 Sekunden auf Hundert braucht, besser beraten. Wer hingegen auf den Spaceballs-Aufkleber am Heck wert legt, der sollte jetzt genauer weiterlesen: Das Menü für die Fahrzeugeinstellungen hält neben dem angesprochenen Dragstrip-Modus auch noch andere Schmankerl bereit. Etwa einen Track-Modus, der Kraftverteilung, Torque-Vectoring, Kühlung und Traktionskontrolle auf minimale Rundenzeiten zuspitzt, sowie einen Drift-Modus, der wiederum genau das bewirkt, was man dahinter vermutet: Deaktivierte Traktionskontrolle und alle Leistung auf die beiden, jeweils 309 kW starken Motoren an der Hinterachse. Da möchte man kein Hinterreifen sein. Wem das alles jedenfalls im Detail nicht passt, der wird sich freuen zu lesen, dass man sich auch einen eigenen „Spezialmodus“ zusammenzimmern kann. Inklusive granularer Verteilung der Kraft zwischen vorn und hinten, fein justierbaren Traktionseingriffen und mehr. Da bleiben keine Hooning-Wünsche offen …