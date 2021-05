Die Überschrift klingt natürlich nach super-reichweitenstarker Batterie, doch eine unserer brennendsten Fragen konnte bei unserem Besuch bei Peter Feneberg nicht konkret beantwortet werden. Nachdem der EQT noch ein Concept-Car ist, beschränkt sich der Mercedes-Sprecher für den Bereich Small Vans auf ein schwammiges „wettbewerbsfähig“, wenn es um Batteriegrößen und Reichweiten geht. Erst im Anschluss bekommen wir detaillierte Fotos geschickt. Ein Detailbild des Cockpits zeigt „265 km“ auf den digitalen Anzeigen. Aha, ein erster Hinweis!

Benz-Charakteristika im Fokus

Wirklich weit in die Zukunft lässt uns die Sternen-Mannschaft also nicht blicken, viele Details sind noch offen. Aber: Der künftige Citan, wie die kommerzielle Variante weiterhin heißen wird, kommt noch dieses Jahr als Bruder des Renault Kangoo auf den Markt. Im ersten Halbjahr folgt die zivile Variante als T-Klasse, noch etwas später der EQT. Mit der Renault-Kooperation hat Mercedes vor knapp zehn Jahren keine Lorbeeren einfahren können. Das soll diesmal anders werden: „Die Entwicklung wurde von Beginn an bei Renault begleitet“, so Feneberg, „ein eigenes Team kümmert sich, darum, dass die typischen Mercedes-Charakteristika einfließen, egal ob es Design, Materialien, Sicherheit oder Fahreigenschaften betrifft.“ Produziert wird das neue Personenshuttle, das auf 4945 Millimeter Außenlänge sieben Personen transportieren kann, in Maubeuge (Frankreich). Eine Kurzversion wird folgen.