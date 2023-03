Neuer Outlander PHEV kommt 2024

Wo früher das Flaggschiff der Marke in den Mitsubishi-Schauräumen residierte, klafft derzeit eine Lücke – doch bald wird sie gefüllt! Vorerst kümmert sich der brandneue ASX darum, den Kunden mit einer breiten Motorenpalette und aktuellsten Ausstattungsfeatures Neues zu bieten. Im Herbst soll der neue Colt dazustoßen. 2024 wird die Mitsubishi-Palette mit dem neuen Outlander PHEV nach oben abgerundet.



Wie gewohnt mit Super-All-Wheel Control



Ob Rallyefahrzeug oder Geländewagen: Bei Mitsubishi hat Allrad Tradition, die S-AWC (Super-All-Wheel Control) aus dem Rallyebereich hat bereits dem bisherigen Outlander PHEV zur nötigen Traktion auch auf widrigen Pisten verholfen. Als Fundament der PHEV-Technologie dient das bereits 2013 eingeführte System – Mitsubishi ist Plug-in-Hybrid-Pionier –, welches ständog adaptiert und verbessert wurde.



"Die Markteinführung des Outlander PHEV bestätigt das Engagement von Mitsubishi Motors auf dem europäischen Markt und stellt einen wichtigen neuen Schritt in unserem Produktplan dar, der uns zurück in den Kern des europäischen D-SUV-Segments bringt", so Frank Krol, Präsident und CEO von Mitsubishi Motors Europe, „Von den drei vorherigen Generationen des Outlander wurden über eine halbe Million Einheiten seit dem Launch 2003 in Europa verkauft. Der neue Outlander der 4. Generation wird mit seinem preisgekrönten Design und Technologie die Marke auf ein neues Level in Europa heben.“



Hier kommt der Haifisch



Stark finden wir das neue Design mit den schmalen Tagfahrlichtern und der trendigen Haifischflosse an der hintersten Säule. Wer erkennt, welches Modell aus der Markenallianz mit Renault und Nissan der direkteste Bruder des Outlander ist, bekommt ein Mitarbeits-Plus!



Ohne konkret zu werden, bestätigt Mitsubishi, dass der neue Outlander PHEV mit den neuesten Fahrerassistenz- und Infotainment-Technologien ausgestattet sein und ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort bieten wird.