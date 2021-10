Neues OTA-Update für den Polestar 2

Polestars Over-the-Air (OTA) Updates sollen die schwedische Elektro-Limousine immer wieder besser machen. Das gilt sowohl für die ersten, im Juli 2020 ausgelieferten Autos, wie auch die Fahrzeuge, die jetzt gerade in den neuen Märkten wie etwa Österreich erstmals auf die Straße kommen. Konkret wartet nun die neue "Range Assistant" App und eine Vorkonditionierung der Akkus für maximale Ladegeschwindigkeiten.

Das "P1.7" genannte Update bringt vor allem zwei große, neue Features mit: Einerseits die "Range Assistant" App, die Autofahrern – vor allem jenen, die gerade erst in die Welt der Elektrofahrzeuge eintauchen – helfen soll, ihre Effizienz und Reichweite zu verbessern. Sie verfügt neben hilfreichen Tipps zur Fahrtechnik auch über einen neuen Eco-Klima-Modus, der die Effizienz des Fahrzeugs prinzipiell verbessern soll, indem der Fahrer die Beanspruchung der Batterie durch die Klimaanlage je nach Bedarf reduzieren kann.



Darüber hinaus versprechen die Schweden mit dem Update weitere Verbesserungen für die Anfang 2021 mit einem früheren Update eingeführte Vorkonditionierung der Batterie. Im an eine Ladestation angeschlossenen Zustand können nun über die Polestar-App Klima-Timer konfiguriert werden, die das Auto zur Abfahrt-Zeit sowohl in Sachen Akku-, aber auch Innentemperatur vorbereiten. Mindestens ebenso erfreulich: Mit dem Update wird die Vorkonditionierung der Batterie nun auch mit Google Maps verknüpft, das im Auto ja für die Navigation genützt wird. Heißt: Wenn eine öffentliche Schnellladestation als Ziel oder Wegpunkt programmiert ist, wird die Batterie entlang der Route für den schnellstmöglichen Ladevorgang vorkonditioniert.