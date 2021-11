Neues von Kia & Hyundai aus der Stadt der Engel

Bewusst, robust, EV9

So könnte das Motto von Kia in diesem Fall lauten. Der in LA vorgestellte Kia Concept EV9 basiert ebenso wie der EV6 auf der neuen Elektro-Plattform. Optisch präsentiert sich das 4,93 Meter lange Fahrzeug deutlich robuster als der kleine Bruder, die aufrechte Karosserie macht eine dritte Sitzreihe möglich. Innen wie außen wird auf von der Natur inspiriertes Design verwiesen. 483 Kilometer Reichweite, 22-Zoll-Felgen, ein interaktives 27-Zoll-Breitbilddisplay und eine auf Knopfdruck ausfahrbare Dachreling gehören zur Studie dazu.



Sieben, aber gar nicht so zwergig

Für eine Fahrt über die sieben Berge scheint das Hyundai Konzept Seven durchaus der richtige Partner zu sein. Über die konkrete Außenlänge gab Hyundai nach der Premiere in Los Angeles keine Auskunft, dafür über den Radstand: 3,2 Meter weisen wie beim Kia auf rund 5 Meter Außenlänge hin. Die beiden Studien reihen sich also mit Toyota Highlander, Land Rover Discovery oder Volvo XC90 in eine Größenliga ein. Nachdem es sich um reine Elektrofahrzeuge handelt, ist der BMW iX noch treffender.



Ganz schön bio und mit sauberer Innenluft

Was beim Hyundai sonst noch fix ist: etwa 480 Kilometer Reichweite, ultraschnelles Laden in etwa 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent (350-kW-Ladestation), ein versenkbarer Joystick neben dem Fahrer weist auf die autonome Mobilität der Zukunft hin. Drehbare Loungesessel und ein flexibles Raumangebot machen das Konzept Seven ebenso zum Lebensraum wie ein Dachhimmel mit Panoramabildschirm. So sollen verschiedene Stimmungen ins Fahrzeug eingespielt werden können. Neben Biofarben für die Lackierung und wiederverwerteten Materialien (Bioharz, Bambusholz, Mineralien) im Innenraum wird auch ein „Hygiene Airflow System“ – mit ihm kann die Luft zwischen vorderen und hinteren Insassen isoliert werden – und eine UVC-Entkeimung geboten. In der Nacht wird man den Seven an seiner charakteristischen Pixel-Lichtsignatur erkennen. Das sind wir ansatzweise schon vom Ioniq 5 gewohnt, der auf der gleichen Plattform basiert und bereits den komplett ebenen Boden im Fahrzeug eingeführt hat.



Preise und Markteinführung von Kia EV9 bzw. Hyundai Ioniq 7 (so wird das Serienauto wohl heißen) sind noch nicht fix.