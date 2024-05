Neues zum Thema Wallboxen, intelligente Ladekabel

Vor einiger Zeit schien es recht einfach zu sein: Man kauft sich ein Elektroauto und überlegt sich am besten schon vorab, wo man die Wallbox installieren lässt. Noch wichtiger: Ob man am gewünschten Ort überhaupt eine Wallbox installieren darf.



Zum Glück sind die Möglichkeiten mittlerweile breiter aufgefächert. Mit intelligenten Ladekabeln wie etwa NGRkick – die gesamte Wertschöpfung bleibt bei diesem Produkt in Österreich – muss oft gar keine feste Box in die Garage oder ans Haus. Und die Wallboxen selbst werden auch immer smarter, lassen sich umfangreich vernetzen und punktgenau steuern, um etwa die sonnengenerierte Energie bestmöglich zu nutzen – siehe Kostal.



Tolle Wallboxen erkennt man nicht zuletzt an Auszeichnungen, wie es Zaptec mit dem „Housebilder Award“ vorzeigt. Auch nicht ohne: Firmen können sich jetzt einen Juice-DC-Lader auf den Parkplatz stellen, der einfach an der CEE-Dose hängt und bis 210 kW schnell lädt.



Zaptec: Eine ausgezeichnete Box



Von der energiesparenden Dusche bis zum integrierten Fledermaus-Schlafplatz im Dachfirst: Häuslbauer müssen sich mit vielen Dingen beschäftigen. Die erwähnten Beispiele sind kein Zufall, sie haben in ihrer jeweiligen Kategorie beim „Housebuilder Product of the Year Award“ Preise bekommen. So auch Zaptec mit der Wallbox Zaptec Go – sie wurde in der Kategorie „Best external Product“ mit einer Auszeichnung bedacht.

Was sich über die Zaptec Go sagen lässt? Sie bietet nicht nur ein mehrfach preisgekröntes Design, sondern auch hervorragende Qualitätskomponenten. Nicht umsonst kann das norwegische Unternehmen auf dem Heimatmarkt auf über 50 Prozent Marktanteil verweisen. Dazu kommen die einfache Installation und Inbetriebnahme, die zudem auch noch schnell vonstatten geht. Höchste Sicherheitsstandards und fünf Jahre Garantie sind weitere Pluspunkte der Zaptec Go, der aktuelle Housebuilder-Preis ist somit durchaus verdient. Mit dem kürzlich verliehenen Award nimmt Zaptec auch am Finale teil. Eines der zehn besten Produkte wird im Herbst zum allerbesten des Jahres gekürt, die Auswahl wird am 31. Oktober veröffentlicht.



Die Zaptec Go gilt als Produkt für den Endverbraucher, während sich die Zaptec Pro an Unternehmen richtet, die unter anderem eine intelligente Verteilung der verfügbaren Kapazitäten für optimale Ladegeschwindigkeiten der Firmenautos schätzen. Das modulare Rückplattensystem, um sich für die Zukunft aufstellen zu können, spricht Fuhrparkkunden ebenso an. Bei der Zaptec Go können maximal drei Ladestationen von einem Anschluss versorgt werden.



Es lassen sich sechs Farben wählen, damit sie bestens zum Haus oder dem persönlichen Geschmack passt. Es muss also nicht immer schwarz sein, die Norweger haben auch weiß, grün oder etwa braun – ideal für die Anbringung auf Holz – im Programm. Bei der Ladeleistung kann man sich dem Fahrzeug entsprechend für elf oder 22 kW AC entscheiden. Mit WiFi oder 4G LTE-M finden regelmäßig neue Funktionen über kostenlose Over-the-Air-Updates ins Produkt. Dank der offenen Schnittstellen kann die Wallbox ganz einfach in ein Energiemanagement-System eingebunden werden, um das Auto zu den günstigsten Zeiten und mit einem Maximum an Solarstrom laden. Und eine App als Kontrollzentrum? Klar, ist dabei.