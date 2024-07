Neuvorstellung: Ford Capri

Fiesta weg, Mondeo weg, Focus (bald) weg, Galaxy – ach, die Liste der Modelle, die Ford zugunsten E-SUV auflässt, ist erschreckend lang. Doch ihr Programm der Reformation ziehen die Kölner weiter knallhart durch, und so kommt nach dem Kompakt-SUV Explorer – nicht zu verwechseln mit dem amerikanischen Hybrid Explorer – nun das kleinere Kompakt-SUV Capri – quasi die Coupé-Crossover-Variante, ebenso basierend auf dem MEB aus dem VW-Konzern. Streichen wir also einmal all die bemühten Vergleiche mit der Vergangenheit aufgrund der Namensgleichheit und schauen uns den Neuling im Detail einmal an.



Ebenfalls im Cologne Electric Vehicle Center in Köln vom Band laufend, startet der neue Capri ab 41.390 Euro mit Extended-Range-Batterie und Heckantrieb an. Zudem kann man einen Allradantrieb und zwischen den Ausstattungsvarianten Capri und Capri Premium wählen. Der neue Capri weist eine Länge von 4.634 Millimetern auf, ist 1.872 Millimeter breit und unbeladen 1.626 Millimeter hoch. Der Radstand beträgt 2.767 Millimeter, serienmäßig gibt es 19-Zoll-Räder, optional stehen auch Räder bis 21 Zoll zur Wahl. Die Reifenbreite beträgt in jedem Fall vorn 235 und hinten 255

Zentimeter.

In der Variante mit Hinterradantrieb hat der Akku eine Nettokapazität von 77 kWh, die er an den hinten eingebauten Motor mit 210 kW (286 PS) und 545 Newtonmetern Drehmoment abgibt. Damit sprointet der Capri RWD in 6,4 Sekunden auf null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h abgeregelt. Als Reichweite gibt Ford für den Hecktriebler bis zu 627 Kilometer an, das Nachladen erfolgt wahlweise per Wechselstrom mit 11 kW an der heimischen Wallbox oder per Gleichstrom-Schnellladen (DC) mit einer Ladeleistung von bis zu 135 kW an öffentlichen Ladepunkten. An einer solchen DC-Säule benötigt die Batterie nur rund 28 Minuten, um von zehn auf 80 Prozent zu kommen.



Noch schneller, nämlich in 26 Minuten, schafft das der Allradler. Seine Ladeleistung liegt bei 185 kW, die Extended-Range-Batterie mit 79 kWh nutzbarer Kapazität ermöglicht Reichweiten von bis zu 592 Kilometer. Dabei ergänzt ein Aggregat an der Vorderachse das Drehmoment um zusätzliche 134 Nm. Im Verbund mit der Maximalleistung von 250 kW (340 PS) ermöglicht dies einen Sprint von null auf 100 km/h in 5,3 Sekunden.

Das Cockpit kommt natürlich ganz ohne analoge Rundinstrumente aus, sondern besitzt als wichtiges Bedienelement das mittig angeordnete Ford SYNC Move mit 14,6 Zoll Bildschirmdiagonale. Da es schwenkbar beweglich ist, dient es auch als Abdeckung für das "My Private Locker" genannte Ablagefach. Reichlich Stauraum bietet zudem die 17 Liter große, zentral in der Mittelkonsole untergebrachte MegaConsole. "Das Interieur präsentiert sich genauso, wie sich ein Fahrer des klassischen Ford Capri die Zukunft vorgestellt hätte", ist Ford Europa Design Direktor Amko Leenarts überzeugt. Hinter der großen Heckklappe – die hatten zwei von den drei Ur-Capris tatsächlich auch so – gibt es eine mehr als ein Meter breite Kofferraumöffnung und ein Ladeabteil, das 570 bis 1.510 Liter Volumen bietet.



Und dennoch bleibt natürlich die Frage, warum man diesen klassischen Namen gewählt hat. Ford meint: Zum Beispiel zitiert die Fronthaube, vor der sich ein flacher Grill fast über die gesamte Fahrzeugbreite zwischen den horizontalen Scheinwerfern erstreckt, das stilistische Vorbild ebenso wie die am hinteren Radhaus abfallende Knickkante auf Höhe der Türgriffe. Am markantesten soll die Verwandtschaft aber an der zum Heck rund auslaufenden Scheibe in C-Form zu erkennen sein. "Wir huldigen unserer Tradition und erfinden unsere Zukunft neu - mit einem Fahrzeug, das in dieser Form nur Ford bauen kann. Die Legende ist zurück", meint Leenarts.



Und Marin Gjaja, Chief Operating Officer bei Ford Model e meint dazu: "Wer ein perfektes Beispiel sehen möchte, wie Model e das Geschäftsmodell von Ford in Europa transformiert - hier ist es: der topmoderne Ford Capri. Ein neues Elektrofahrzeug, entwickelt und produziert in Europa. Der Ford Capri besitzt eine Seele, die nur ein Hersteller mit großer Tradition einem Auto einhauchen kann."