Neuvorstellung Lancia Ypsilon

Lancia? Lange nichts davon gehört. Lancia Ypsilon? Da gab es doch mal einen Kleinwagen, der in Österreich Seltenheitswert hatte. Was in der Alpenrepublik auf Schulterzucken stößt, genießt in anderen Ländern einen ganz anderen Stellenwert. Allen voran natürlich in der Heimat: 2023 war der Lancia Ypsilon in Italien das drittmeistverkaufte Auto! 45.000 Fahrzeuge wurden dort an die ragazzi und ragazze verkauft. Im Segment der Kleinwagen war der Klassiker – es gibt ihn seit knapp 40 Jahren, die Verkaufszahlen europaweit liegen bei über drei Mille – überhaupt die Nummer 1.



Limitierung als Referenz an 1906



Immer schon war der Ypsilon die Antwort auf die Frage: "Warum können Kleinwagen nicht auch schick und luxuriös sein?" Es gab Versionen mit Alcantara-Ausstattung und überhaupt wurde er nicht unbedingt wegen seiner Familiienfreundlichkeit (Elternteil führt Kind in die Schule, nicht der große Urlaub) gekauft, sondern eher, weil er als stylish galt. Nun legt Lancia eins drauf und will überhaupt "in die Premium-Liga aufsteigen", wie es vom Hersteller heißt.



Insofern rechnen wir mit deutlich höheren Preisen als bei den Konzernbrüdern, etwa dem Opel Corsa, der mit etwas Fantasie aus dem Foto herausimaginiert werden kann. Beim Einrichtungsstil will man von der Möbelindustrie inspiriert sein – und das heißt nicht Ikea, sondern Luxusmöbel. Dennoch setzt man auch auf Recyclingmaterialien, immerhin haben wir 2024. Die erste limitierte Sonderversion entstand mit Cassina, einem italienischen Möbelhersteller mit Tradition. Wer darauf spitzt, muss jetzt zweifach stark sein: Die 1.906 Stück (eine Referenz an das Entsstehungsjahr von Lancia) werden nur in Italien angeboten. Und: Nach Österreich kommt Lancia sowieso nicht. Für das jahr 2024 sind Starts in Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Spanien vorgesehen, 2025 soll dann Deutschland an der Reihe sein.



Vorerst vollelektrisch



Die Daten und Fakten wollen wir euch nicht vorenthalten, auch wenn sie von anderen Stellantis-E-Kleinwagen bekannt sind – der Ypsilon wird vorerst nicht als reiner Verbrenner (später: als Mild-Hybrid) angeboten: 115 kW/156 PS und 260 Nm, Batterie mit 54 kWh Kapazität (Lithium-Ionen), DC-Ladungen mit maximal 100 kW möglich, dann dauert es 24 Minuten von 20 bis 80 Prozent Kapazität. Zehn Minuten am Schnelllader können also für 100 weitere Kilometer reichen. Insgesamt rechnet Lancia 400 Kilometer Reichweite nach WLTP vor.