Neuvorstellung: Smart #5

Mit den alten Smart haben #1 und #3 wirklich nur mehr das Logo gemeinsam. Die zwei E-SUV bieten neue Dimensionen nicht nur hinsichtlich der Abmessungen. Auch in Sachen Leistung und Ausstattung kann definitiv gesagt werden, dass die ehemalige Kleinstwagenmarke erwachsen geworden ist. Und das zeigt sich am deutlichsten nun am neuen #5.



Länge läuft



Mit 2,9 Meter Radstand und 4,7 Meter Länge dringt er in ein für die Marke völlig neues Segment vor. Kernelement des Innenraums ist das Human Machine Interface mit dem 25,6-Zoll-Augmented-Reality-Head-up-Display, 10,3-Zoll-Kombiinstrument und zwei 13-Zoll-Displays. Ein weiteres Highlight: Sitze mit 121 Grad Lehnenneigung, dazu gibt es im Fond beachtliche 1.060 Millimeter Kopffreiheit und alle Sessel lassen sich so verstellen, dass ein Kingsize-, Queensize- oder Einzelschlafplatz entsteht. Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug über 34 Ablagefächer, einen 72 Liter großen Frunk und viele Stauräume im Fond. Wie groß der Kofferraum geriet, ist indes noch nicht bekannt.

Unter dem von der Mercedes-Benz-Designabteilung kreierten Hülle schlummert eine 800-Volt-Hochspannungsplattform, dank der es möglich ist, die 100-kWh-Traktionsbatterie mittels der sogenannten Super-Charging Funktion (4C) in nur 15 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufzuladen. Als Reichweite gibt Smart übrigens 740 Kilometer an, gemessen allerdings nach dem chinesischen Prüfzyklus. Wie der #5 nach den WLTP-Vorgaben abschneidet, bleibt also abzuwarten. So oder so ergänzt eine 220-V-Steckdose die vielseitige Ausstattung und zudem kann zwischen mehreren On- und Offroad-Fahrmodi gewählt werden. Seine Premiere feierte der Smart #5 in Australien, in der alten Welt geht es erst 2025 los.