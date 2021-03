NewMotion von Shell kooperiert mit BMW

Ladepartner für BMW Österreichs Kunden und Händler

Ab sofort können BMW- und Mini-Kunden beim Kauf eines E-Fahrzeugs die dazu passende Ladelösung aus der Hand von NewMotion dazu kaufen - inklusive Beratung, Installation und Service.

„Wir freuen uns, dass die BMW Österreich GmbH NewMotion als Partner für Ladelösungen für seine Kunden und Händler ausgewählt hat. Unsere intelligenten Ladepunkte und unsere Zusatz-Leistungen ermöglichen Autofahrern einen nahtlosen Umstieg zur E-Mobilität. Damit bringen wir die Energiewende voran“, erklärt Klaus Schmidt-Dannert, Regional Manager DACH bei NewMotion.



Die angebotenen Ladepunkte der Shell-Tochter (seit 2017) rühmen sich mit ihrem Cloud-Zugriff und somit smarten Funktionen wie dem Starten und Anhalten eines Ladevorgangs per Fernzugriff. Zudem können in Echtzeit Lade- und Gebührendaten abgerufen werden.



Natürlich, betont der Hersteller, können aber nicht nur Neu-, sondern auch Bestandskunden von elektrifizierten BMW- oder Mini-Fahrezeugen in Anspruch nehmen.



In Deutschland besteht die erwähnte Kooperation schon seit Ende 2020.