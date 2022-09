Nicht der gesamte Strom kommt im Akku an

Aus rein technischen Gründen klappt das Aufladen eines Elektroautos ohne Ladeverluste nicht. Wenn die Preise nicht nur beim Tanken sondern auch beim Stromladen steigen, möchte man dennoch vermeiden, unnötig viel davon zu verschwenden. Markus Kaiser, E-Mobilitätsexperte beim ÖAMTC, spricht von einer ungewöhnlichen Bandbreite: "Beispielsweise müssen beim regulären Laden mit Wechselstrom (AC) je nach Fahrzeug knapp sieben bis rund zehn Prozent der vermeintlich geladenen Energie als Verlust abgeschrieben werden." In der Effizienz der verbauten Komponenten gäbe es seiner Meinung nach deutliche Unterschiede: "Vor allem in der Umwandlung des netzseitigen Wechselstroms in batterieseitigen Gleichstrom steckt noch viel Verbesserungspotenzial. Die Fahrzeug- und Ladestationshersteller sind daher aufgefordert, die Effizienz der Ladegeräte zu erhöhen. Das wäre im Sinne der optimalen Ressourcen-Nutzung, nicht zuletzt aber auch für die Geldbörse der E-Auto-Fahrer:innen positiv."



Der Mobilitätsclub hat vier Modelle in punkto Ladeverluste unter die Lupe genommen: Hyundai Ioniq 5, Peugeot e-2008, Tesla Model 3 und VW ID.3 – also Elektrofahrzeuge, die durchaus häufig auf unseren Straßen zu sehen sind. Über die Testbedingungen heißt es: "Getestet wurden die Fahrzeuge unter jeweils möglichst ähnlichen Bedingungen, wie einer Umgebungstemperatur angepasst an die optimale Batterietemperatur von rd. 22°C. Zudem wurden die Fahrzeuge für einen fairen und korrekten Vergleich an jeweils demselben AC- als auch DC- Ladepunkt gemessen. Die Ladung wurde bei sowohl AC als auch DC bei jedem Fahrzeug von 1 % bis 100 % Ladezustand durchgeführt, was einem Vollzyklus bezogen auf die nutzbare Batterie-Nettokapazität entspricht."



Ergebnisse



AC-Ladeverluste (Prozentual/Absolut):

Hyundai Ioniq 5: 8,79 % / 6,68 kWh

Peugeot e-2008: 9,92 % / 4,59 kWh

Tesla Model 3: 6,69 % / 3,59 kWh

VW ID.3: 8,25 % / 4,84 kWh



DC-Ladeverluste nur Fahrzeug (Prozentual/Absolut):

Hyundai Ioniq 5: 0,41 % / 0,3 kWh

Peugeot e-2008: 3,56 % / 1,57 kWh

Tesla Model 3: 0,46 % / 0,24 kWh

VW ID.3: 2,55 % / 1,47 kWh



DC-Ladeverluste Ladestation und Fahrzeug (Prozentual/Absolut):

Hyundai Ioniq 5: 5,66 % / 4,35 kWh

Peugeot e-2008: 9,02 % / 4,22 kWh

Tesla Model 3: 6,09 % / 3,38 kWh

VW ID.3: 8,07 % / 4,93 kWh



Zur Ladeinfrastruktur im Test:



AC-Ladeinfrastruktur:



Alfen Eve Double Pro Line 22 kW

Maximale Abgabeleistung 11 kW

Stets gleiches Typ 2 Ladekabel (3 phasig, 16 A, 5 m)

Von 1 % bis 100 % (voller Ladezyklus)



DC-Ladeinfrastruktur:



Alpitronic Hypercharger HYC 300

Maximale Abgabeleistung 75 kW

Stets gleicher DC-Ladepunkt

Von 1 % bis 100 % (voller Ladezyklus)



Für mehr_Details samt Ladekurven und Co bitte dem Link folgen.