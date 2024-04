"Nimm den Buzz" mit VW Nutzfahrzeuge und Vöslauer

Das Wortspiel "Nimm den Buzz" steht im Mittelpunkt der Aktion von Volkswagen Nutzfahrzeuge und der Wassermarke Vöslauer. Durch das Thema Nachhaltigkeit stellen die Partner eine Nähe ihrer Produkte her: Der eine – der VW ID. Buzz – fährt vollelektrisch und somit ohne lokale Emissionen und das andere – das Wasser von Vöslauer, von ohne bis superprickelnd – kommt in 1,5 Liter großen rePET-Flaschen, was auf den 100-prozentigen Recyclinganteil hinweist.



Trinken, mitmachen, Buzzfahren



Nachdem die heutige Aussendung "ab Anfang April" ausweist, nehmen wir an, dass die ersten der 11,3 Millionen Aktionsflaschen bereits in den Supermärkten erhältlich sind. Über einen QR-Code am Traysticker oder der Website auf der Etikette sollen die Teilnehmer direkt zur Gewinnspielfrage gelangen. Verlost wird ein zweiwöchiger Roadtrip mit dem VW ID. Buzz – bzw. sogar drei. Soviele Fahrzeuge stellt VW Nutzfahrzeuge bereit. Das Gewinnspiel läuft bis Mai.



"Vöslauer und Volkswagen Nutzfahrzeuge ergänzen sich hervorragend, Nachhaltigkeit und Umwelt sind uns wichtig, zum Wohl der Menschen und der nachfolgenden Generationen“, sagt Markus Fischwenger, Marketingleiter Volkswagen Nutzfahrzeuge und fügt an: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Vöslauer dieses einzigartige Gewinnspiel umzusetzen, das den Mitspielern und Gewinnern die Möglichkeit bietet, das Erlebnis Wasser und Elektromobilität nachhaltig zu verbinden.“



Einen direkten Link zum Gewinnspiel haben wir natürlich auch für euch.