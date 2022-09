Nio eröffnet erste Power-Swap-Station

NIO ist bestrebt, seinen europäischen Kunden eine einzig- und neuartige Nutzer-Erfahrung samt umfassender Power Services zu bieten, basierend auf ihrer jahrelangen Erfahrung aus China. Rein in Sachen Forschung, Entwicklung und auch Produktion hat man sich allerdings schon länger auch weit über die Grezen der Volksrepublik hinaus ausgeweitet. Die besagte Power-Swap-Station etwa stammt aus Ungarn; das Werk von NIO Power, welches die erste Produktionsstätte von NIO außerhalb Chinas ist, dient als Herstellungs-, Service-, Forschungs- und Entwicklungszentrum in Europa. Das Kerngeschäft besteht aus der Herstellung und dem After-Sales-Service von Power-Swap-Stationen, Schulungen für den Energiebetrieb in Europa und der Forschung und Entwicklung von NIO Power Produkten.



Nun hat dieses Werk also sein Erstlingswerk in Europa abgeliefert. Der Vollständigkeit halber. Die Power-Swap-Station ist genau das, was man sich unter dem Namen im Ideal vorstellt. Eine Möglichkeit, vollautomatisch den "leeren" Akku seines Autos gegen einen "frischen, vollen" austauschen zu lassen. Die zusammen mit Sortimo errichtete Anlage in der Größe einer Doppelgarage ist später für rund 100 „Swaps“ am Tag ausgelegt. Bis zu 13 Batterien werden mit 40kW bis 80kW netz- und batterieschonend geladen, ohne typische Spitzen im Stromnetz zu verursachen. Innerhalb von rund 5 Minuten wird die bestehende Batterie des Fahrzeugs durch eine voll aufgeladene Batterie ausgetauscht. Mit nur 550kW Anschlussleistung ermöglicht die NIO PSS den Usern ein tatsächlich einmaliges Ladeerlebnis, ohne das lokale Strom-Verteilnetz unnötig zu belasten. Bei jedem Tausch werden der Zustand der Batterie und des elektrischen Systems sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass sowohl das Auto als auch die Batterie in optimalem Zustand sind.



„NIO errichtet als erster OEM in Deutschland ein funktionierendes Power-Swap-System, welches für alle NIO Modelle standardisiert ist und einen vollautomatischen Batterietausch in nur fünf Minuten ermöglicht. NIO User bekommen dadurch maximale Flexibilität: neben der Möglichkeit jederzeit auf eine andere Batteriegröße zu wechseln und so zukünftig bei Bedarf das Fahrzeug upzugraden, gehören Gedanken, die die Lebensdauer ihrer Batterie betreffen, der Vergangenheit an.“, so Ralph Kranz, General Manager NIO Deutschland.