Nissan Ariya ProPilot Assistent überzeugt

Für die Bewertung musste der Nissan Ariya verschiedene Situationen meistern und dabei ein nahtloses wie sicheres Fahrerlebnis bieten. Alle Schlüsselfunktionen des ProPilot Assistenten standen auf dem Prüfstand - von der adaptiven Geschwindigkeitsregelung über die Spurhalteassistenz bis zur Notbremsung.



Die Bewertung der Fahrerassistenz setzt sich aus der maximalen Punktezahl für die Anzeige des Systemstatus sowie die Information und Interaktion mit dem Fahrer zusammen. Hinzu kommen 22,2 von 25 möglichen Punkten für die Anpassung der Geschwindigkeit an unterschiedliche Bedingungen.



Die maximale Punktzahl gab es auch für die Kategorie "Safety Backup", bei der die Fahrer über eventuelle Fehler an Sensoren und Kamera informiert werden. 20 von 25 Punkten vergab Euro NCAP für die Warnung des ProPilot Assistent, wenn der Fahrzeuglenker längere Zeit nicht reagiert. In Bezug auf die Kollisionsvermeidung erzielte der Nissan ProPilot Assistent 41,3 von 50 möglichen Punkten.



Verschiedene Sensoren, Kameras und Algorithmen der künstlichen Intelligenz bilden das Fundament für verschiedene Fahrerassistenzsysteme in dem vollelektrischen Crossover-Modell. Ob beim Cruisen auf der Autobahn, bei der Navigation im Stau oder beim Einparken in eine enge Parklücke: Der ProPilot Assistent unterstützt in vielen Situationen. Gleichzeitig trägt er auch zur Nachhaltigkeit bei: In Verbindung mit einem intelligenten Energiemanagement sorgt der ProPilot Assistent für eine effiziente Energienutzung bei verringerter Umweltbelastung.