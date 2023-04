Nissan Ariya bekommt fünf Sterne

NCAP verbinden viele nach wie vor mit Crashtests. Doch beim Green NCAP steht die Umweltbilanz im Mittelpunkt. Aktuell unterzogen ÖAMTC und Partner zehn Fahrzeuge einem umfangreichen Test in diesem Hinblick. Untersucht werden dabei die Schadstoff- und Treibhausgas-Emissionen sowie die Energieeffizienz des Antriebs.



Auch andere E-Autos waren nicht so effizient



"Bei der jüngsten Untersuchung waren zehn Neuwagen am Start – und erwartungsgemäß erreicht nur der vollelektrische Nissan Ariya die Höchstwertung von fünf Sternen", erklärt Max Lang, Fahrzeug- und Umweltexperte beim ÖAMTC. "Ein echtes Highlight: Der Akku ermöglicht die direkte Nutzung von knapp 92 Prozent des geladenen Stroms – Werte, die noch kein E-Auto im Green NCAP erreicht hat."



Sogar als "Musterbeispiel" wird das japanische Elektro-SUV bezeichnet, denn trotz über zwei Tonnen Gewicht kommt er bei idealen Bedingungen über 500 Kilometer weit. Autobahnfahrten und kühle Temperaturen bringen diesen Wert auf "deutlich über 300 Kilometer". Für ein E-Kaliber dieser Sorte immer noch toll.



Fazit des Mobilitätsclubs: "Auch unter Berücksichtigung der Stromproduktion und -bereitstellung ist der Nissan Ariya eines der umweltfreundlichsten E-Autos, das bisher im Green NCAP untersucht wurde." Auszeichnung mit fünf Sternen.



400-Volt-System macht sich beim Renault Austral bezahlt



Mit drei Sternen wartet der Benzin-Hybrid Renault Austral auf. Seit 400-Volt-System reduziert den Treibstoffverbrauch signifikant. "Der Austral ist insgesamt deutlich besser als ähnlich große Pkw ohne Elektro-Unterstützung. Gleichzeitig hat er die typischen Probleme dieser Antriebsart: Fährt man nicht elektrisch, steigen Treibhausgas- und Schadstoffemissionen schnell an, speziell bei hohem Tempo und niedrigen Temperaturen", fasst Lang zusammen.



Geringes Gewicht bzw. Dieselmotor sorgen für drei Sterne bei Kia Picanto (B.) bzw. Opel Mokka (D.), die nächsten Benzin-Hybridmodelle erreichen nur 2,5 Sterne: BMW 2er Active Tourer und Ford Fiesta. Wie wir wissen wird der Ford Fiesta eingestellt, somit fällt diese Erkenntnis bei künftigen Kaufentscheidungen wenig ins Gewicht.



Zu den Benzinern, die 2,5 Sterne abstauben, gehören Volvo XC40 und VW T-Roc. Und dann wurde noch der Hyundai Staria als Diesel unter die Lupe genommen. Dieser ist ein Siebensitzer mit 2,2-l-Diesel und einem Gewicht von 2,4 Tonnen. "Diese Masse muss erst einmal bewegt werden – fast neun Liter auf 100 Kilometer sind dafür bei kalten Bedingungen möglich, der Autobahn-Test zeigte gar einen Verbrauch von 11 Litern. Entsprechend groß ist der ökologische Fußabdruck, den das Fahrzeug hinterlässt", stellt der ÖAMTC-Experte klar.