Nissan Ariya: neues Basis- und Topmodell

"Auf Basis der Kundennachfrage haben wir die Produktpalette an beiden Enden erweitert. Die neue Einstiegs- und die neue Topvariante des Nissan Ariya sind gut ausgestattet, um eine Vielzahl von Bedürfnissen zu erfüllen und unserer Kundschaft einen besseren Zugang zur Elektromobilität und zu einem aufregenden Fahrerlebnis zu bieten." erklärt Leon Dorssers, Senior Vice President für Marketing und Vertrieb in der Nissan AMIEO-Region (Afrika, Naher Osten, Indien, Europa und Ozeanien).



Heißt: In Deutschland startet der Nissan Ariya nun ab 47.490 Euro in der Basisversion mit einer 63-kWh Batterie und Vorderradantrieb mit 218 PS/160 kW. Seine Reichweite beträgt bis zu 403 Kilometer (WLTP kombiniert). Der dreiphasige 22 kW On-Board-Charger ist für das Laden mit Wechselstrom (AC) vorgesehen. In Österreich war diese Version schon jetzt erhältlich. Hier startet sie zu Tarifen ab 57.000,- Euro, allerdings mit umfangreicherer Ausstattung.



Das neue Topmodell, das Österreich zumindest aktuellem Informationsstand noch vorenthalten bleibt, bildet in Deutschland nun hingegen der Nissan Ariya Evolve+, der ab sofort zu Preisen ab 71.490 Euro bestellbar ist. Kombiniert mit einer 87-kWh-Batterie und dem e-4ORCE Allradantrieb entwickelt das Flaggschiff eine Systemleistung von 394 PS/290 kW und 600 Nm Drehmoment. Damit beschleunigt es in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Gegenüber der bislang stärksten Modellvariante entspricht dies einem Leistungszuwachs von 65 kW/88 PS.



Ausstattungsmäßig schöpft der Nissan Ariya mit Evolve+ ebenfalls aus dem Vollen: Zu den Features zählen unter anderem das 10,8 Zoll große Head-up-Display, das "Bose"-Soundsystem mit zehn Lautsprechern und die aerodynamischen 20-Zoll-Leichtmetallfelgen.



Bis zum Geschäftsjahr 2030 will Nissan 27 elektrifizierte Fahrzeuge und 19 reine Elektroautos eingeführt haben.