Seit März 2022 ist es traurige Gewissheit: Der Nissan GT-R ist Geschichte. Und von einem Nachfolger weit und breit keine Spur. Nun aber verriet Nismo, der Performance-Arm von Nissan, dass an einem neuen, eigenständigen Auto gearbeitet wird, das "Godzilla" indirekt ersetzen und neben Japan und den USA, auch in Europa auf den Markt kommen soll.

Im Gespräch mit unseren britischen Kollegen von Autocar bestätigte Takao Katagiri, CEO von Nissan Nismo, dass das noch unbenannte Modell nach seiner Markteinführung im Heimatland des Autoherstellers, Japan, auch auf dem europäischen Festland sowie in Großbritannien und den USA verkauft werden wird. Er deutete an, dass es noch in diesem Jahrzehnt erscheinen wird.

"Es gibt eine sehr, sehr wichtige Vision [in Europa] für Nissan. Sie dreht sich um das Herzstück dieses [neuen Autos]", sagte Katagiri. Es wird wahrscheinlich als indirekter Nachfolger des Nissan GT-R ausgelegt, der wie erwähnt Anfang 2022 nach stolzen 13 Jahren in den Schauräumen Europas ein für allemal eingestellt wurde. Der Grund ist klar: dieselben, strengen europäische Emissionsvorschriften, die auch dazu geführt haben, dass uns das aktuellste, von Nismo entwickelte Modell, das Sportcoupé Nissan Z, vorenthalten bleibt.

Katagiri erklärte weiter, dass in Sachen Antriebe eine "Kombination" aus Hybrid- und EV-Modellen auf den Markt kommen wird. Gleichzeitig aber wiesen die britischen Journalisten-Kollegen darauf hin, dass Führungskräfte des Unternehmens ihnen gegenüber bereits früher erklärten, dass leistungsstarke Elektroautos ihrer Strategie nach zwingend von Festkörperbatterien gespeist werden müssen – und die sind laut etablierten Experten noch rund zehn Jahre davon entfernt, Marktreife zu erreichen. Man darf also davon ausgehen, dass der Wagen mit Hybrid-System in den europäischen Markt starten wird. Und wenn man sich die Ansätze anderer, aktueller Super-Sportler so ansieht, vom Mercedes C63 AMG bis zum Ferrari SF-90 Stradale.

PS: Die Fotos oben zeigen den Nissan GT-R50 By Italdesign