Nissan arbeitet an GT-R-Elektroumbau

Ein Ingenieur, der Nissan vor allem auch aus Bewunderung für den mächtigen Supersportwagen mit dem Spitznamen "Godzilla" beitrat, brachte die Idee einer Elektroumrüstung mit ins Unternehmen. Und es dauerte nicht lange, bis sein Herzensprojekt nicht nur die Unterstützung der Chefitäten, sondern auch gleich noch einen offiziellen Namen erhielt: "R32 EV".



Der unten zu sehende Teaser-Clip lässt zwar vermuten, dass die Umwandlung der JDM-Ikone in einen E-Sportler noch in den Kinderschuhen steckt. Immerhin ist der unverkennbare Klang des Reihensechszylinders noch ebenso zu hören, wie der Auspuff sichtbar ist. Und auch Nissan selbst hält sich mit Details zum Umbau noch sehr bedeckt. Der Kopf hinter dem R32 EV erklärte nur: "Indem wir das Auto, das ich am meisten liebe, mit der Technologie kombinieren, die ich für die beste halte, können wir ein Auto schaffen, das die Menschen auf der ganzen Welt begeistern wird." Jedenfalls will man uns aber mehr oder minder life an der Geschichte teilhaben lassen: Nissan hat eine eigene Website für das Projekt eingerichtet, die offensichtlich mit regelmäßigen Updates gefüttert werden soll.



Doch um noch einmal zum R36, beziehungsweise all dem zurückzukommen, das nachher kommen wird: Nissans Chief Operating Officer Ashwani Gupta sagte bereits vor einiger Zeit in einem Interview, dass ein elektrischer GT-R "eines Tages definitiv kommen wird". Es gilt aber gleichzeitig auch als sehr wahrscheinlich, dass der R36 ein letztes Mal auf einen Verbrennungsmotor setzen wird; wenn auch vielleicht als Hybrid und somit mit leichter E-Unterstützung.



Spannend ist das Umbauprojekt jedenfalls. Vor allem auch, weil es gerade in Asien aktuell durchaus angesagt zu sein scheint, die sportliche Vergangenheit und die elektrische Zukunft zu verbinden. Erinnert euch nur an das Hyundai RN22e Konzeptauto oder den Restomod, den Toyota unlängst vom AE86 vorgestellt hat ...