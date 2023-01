Form und Funktion gleichermaßen, verspricht Novitec für ihr Tuningprogramm für das Tesla Model Y, das aus diversen Aerodynamik-Komponenten aus feinstem Sichtkarbon ebenso besteht wie aus einem höhenverstellbaren Gewindefahrwerk, maßgeschneiderten 22 Zoll-Felgen und so mancher Veredelung des Innenraums.



Zuerst zum Bodykit: Sämtliche Teile werden in hochglänzend versiegeltem Sicht-Carbon gefertigt, womit eine Lackierung nicht notwendig, aber natürlich dennoch möglich ist; wahlweise in Wagen-, oder Kontrastfarbe. Die Frontspoilerlippe wird am Serienstoßfänger befestigt und soll nicht nur für einen sportlicheren Look sorgen, sondern bei hohem Tempo auch den Auftrieb an der Vorderachse reduzieren und somit die Richtungsstabilität weiter optimieren. Darüber hinaus warten ein Spoiler für die Heckklappe, ein Diffusor für den hintere Schürze und Schwellerleisten.



Bei den Rädern wiederum setzt Novitec auf maßgeschneiderte, NV2 genannte Räder in 22 Zoll, produziert von Vossen. Sie verleihen dem Model Y mit ihren fünf in Fahrtrichtung geneigten Doppelspeichen nicht nur eine dynamische Optik, sondern optimieren zudem die Be- und Entlüftung der Bremsen. Heißt folgerichtig: Jeder Radsatz besteht tatsächlich aus vier unterschiedlichen Felgen, um an jeder Position denselben Look und Effekt zu erzeugen. Dass zudem insgesamt 72 verschiedene Farben ebenso zur Wahl stehen wie eine polierte oder gebürstete Oberfläche zur Wahl stehen, versteht sich fast von selbst.

Zu den technischen Details: Die 9.5Jx22 Felgen vorne werden mit 255/30 ZR 22 Hochleistungsstraßenreifen bestückt. Auf der Hinterachse werden 10.5Jx22 Räder mit 285/30 ZR 22 Pneus gefahren.



Damit die Radkästen sodann auch perfekt ausgefüllt sind und das Handling verbessert wird, wartet zudem ein höhenverstellbares Aluminium-Sportfahrwerk von KW. Damit wird das SUV etwas straffer abgestimmt und das Fahrzeug kann bis zu 40 Millimeter tiefergelegt werden. Und das wiederum soll auf Langstrecken auch einen ganz praktischen Effekt haben: bis zu sieben Prozent verringerten Verbrauch.



Auch den Innenraum passt Novitec auf Wunsch gerne den Vorlieben des geneigten Tesla-Eigners an. Es wartet eine Vielzahl an Farben für hochwertiges Leder oder Alcantara und eine breite Auswahl an Polsterdesigns und Ziernähten.



Preise für all diese Verfeinerungen verrät Novitec weder in der Presseaussendung, noch auf der Website. Interessenten müssen also direkt Kontakt aufnehmen und sich überraschen lassen.