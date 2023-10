Opel Corsa Electric GS – schon gefahren

Opel macht große Schritte Richtung Elektrifizierung der Marke, bereits im nächsten Jahr soll jedes Modell im Angebot auch vollelektrisch erhältlich sein. Das derzeit kleinste im Portfolio bekommt nun Verstärkung: Zum Opel Corsa Electric mit 136 PS gesellt sich die Version GS mit 156 PS. Über 400 Kilometer Reichweite Wenn mit der neuen Leistungsangabe auch eine minimal verbesserte Beschleunigung Einzug hält: Essenziell an der Neuheit ist die bessere Zellchemie des komplett neuen Akkus: Damit wird erstmals die psychologisch wichtige 400-Kilometer-Grenze bei der Reichweite geknackt, während bisher der WLTP-Wert bis 357 Kilometer reichte. Optisch ist der Corsa Electric nun am Zierrat-Detox zu erkennen: Opel verzichtet außen komplett auf Chrom. Das gewohnte Basismodell trägt noch ein silbernes Logo, der GS mit dem Zusatz Long Range trägt sogar das in Schwarz. Überhaupt ist der GS ganz schön cool unterwegs, bringt Sportsitze in Lederoptik, Rückfahrkamera, Parkpiepser vorn und hinten sowie den Toter-Winkel-Warner und mehr in Serie mit. Außerdem gibt es nur für ihn das optionale Alcantara-Paket, das bereits optisch eine Freude ist und dem Fahrer sogar eine Massagefunktion spendiert. Auf unseren ersten Fahrten rund um Rüsselsheim wirkte der Corsa GS nicht nur mit dieser hochwertigen Ausstattung – auch das Tech-Paket samt adaptivem Tempomat und Lenkradheizung war an Bord – ganz schön erwachsen. Mit dem tief eingesetzten Akkupack liegt er satt auf der Straße, das neue 10-Zoll-Infotainment liegt vielleicht etwas niedrig, Apple- und Android-Smartphones können kabellos eingebunden werden.

WLTP-Wert? Geknackt!



Entspannt unterwegs konnten wir so den WLTP-Wert knacken: 14,1 kWh, ohne als Verkehrshindernis aufzufallen. Je nach Stressfaktor im Arbeitsalltag darf man sich seinen persönlichen kWh-Aufschlag dazurechnen. Bei Bedarf kann der Corsa Electric GS aber sehr sparsam sein!



Während die größere Batterie am Mode-2-Ladekabel über eine Stunde länger benötigt, um voll zu werden, gibt Opel für das (optionale) 11-kW-Laden (AC) und die 100-kW-DC-Ladung die gleiche Dauer an. Einen Frunk zum Verstauen allfälliger Kabel gibt es jedoch nicht.

Nachdem laut Opel nicht alle Länder so flott in der Transformation sind, werden in Kürze erstmals Corsa-Modelle mit 48-Volt-Mildhybridsystem (100 bzw. 136 PS) angeboten. Während die meisten Autohersteller für HEV (Vollhybrid) etwa 80 Prozent E-Fahrten in der Stadt prognostizieren, spricht Opel bei seinem mHEV (Mildhybrid) von etwa 50 Prozent der Cityfahrten, die elektrisch absolviert werden.