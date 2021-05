Inhalt Opel Manta GSe vorgestellt

Opel Manta GSe vorgestellt | 19.05.2021

Zurück in die Zukunft: der Manta wird elektrisch

"Manta, Manta" heißt ein Film aus den frühen 1990er Jahren über den schnittigen Zweitürer von Opel. Was jetzt kommt, erinnert etwas an einen anderen Filmtitel: "Zurück in die Zukunft." Denn das Modell aus dem 20. Jahrhundert kehrt zurück, aber als Elektroauto. Und elektrisch ist die Zukunft bei Opel, elektrifiziert die Marke doch nun ein Modell nach dem anderen.

