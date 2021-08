Opel Zafira-e Life im Test

Millionen von ihnen sind täglich auf der Straße. Für Hotels, Flughäfen, Eventbetreiber, Taxiunternehmen etc. sind sie essenziell fürs Geschäft: Vans für den Transport von Personen, oft nur über ein paar Kilometer. Das perfekte Einsatzgebiet für die E-Mobilität?



Bisher winkten potenzielle Käufer wegen magerer Reichweiten eher ab. Im Vergleich zum Pkw leidet die Energieeffizienz doch sehr unter der riesigen Stirnfläche und wer möchte es den erwähnten Unternehmen verdenken, dass sie lieber nichts riskieren und ihre Shuttles von vornherein für den größten anzunehmenden Transport einkaufen?

200 Praxis-Kilometer sind möglich

Der Opel Zafira-e Life könnte dafür genau der Richtige sein, auch wenn die WLTP-Reichweite von 329 Kilometern nur im Ausnahmefall erreicht wird. Denn 200 Kilometer zwischen den Ladestopps sind drin, wenn sich nicht gerade alle Einflussfaktoren gegen einen verschworen haben. Ein Schrauberl, an dem man in puncto Shuttle-Tauglichkeit gern noch drehen könnte: Am Schnelllader saugt der Zafira mit maximal 100 kW, in der Praxis sind es mitunter spürbar weniger. Eindeutig auf der Plus-Seite finden sich Komfort-Details nicht nur für die Very Important People, die chauffiert werden, sondern auch für die Chauffeure: Keyless Go, Head-up-Display und elektrische Schiebetüren auf beiden Seiten

erleichtern deren Leben.



Verwöhnte Lenker mögen im Gegenzug bemängeln, dass die schwere Heckklappe händisch zu stemmen ist und das zentrale Info-Display eher klein ausfällt. Dafür fällt der Sitzkomfort – straff, aber bequem – positiv auf und das gilt wieder für Pilot und Pilotierte. Beim Fahren und Gefahrenwerden spielt die Elektrifizierung ihre Trümpfe aus. Gangwechsel mittels Handschalter muten archaisch an, hat man sich einmal an das Hebelchen gewöhnt, mit dem man im Zafira die Fahrstufe wählt. Der Preis von 65.950 Euro (54.958 netto) wirkt auf den ersten Blick heftig, zahlreiche Förderungen relativieren das Bild aber rasch.

Technische Details:

Leistung | Drehmoment 136 PS (100 kW) | 260 Nm

0–100 km/h | Vmax 13,3 s. | 130 km/h

Getriebe | Antrieb 1-Gang aut. | Vorderrad

Reichweite (max.) | Batterie 329 km (WLTP) | 75 kWh brutto

Ø-Verbrauch 24,4 kWh/100 km (WLTP)

Ladedauer AC | DC ca. 7 h1 | ca. 45 min (80 %)2

Kofferraum | Zuladung 603–3.968 l | 960 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 2 Jahre | 8 J./100.000 km

Basispreis | NoVA 65.950 (54.958 exkl.) | -



Das gefällt uns: drei Längen, gute Reichweite

Das vermissen wir: mehr Ladepower für kürzere Stopps

Die Alternativen: Peugeot e-Traveller, MB e-Vito Tourer