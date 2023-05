Partner beim Wings for Life World Run am 7. Mai

World Run – klingt nicht nur groß, ist es auch: Die Laufveranstaltung am 7. Mai wird um 13 Uhr MEZ zeitgleich auf der ganzen Welt gestartet. In Deutschland (München) und Österreich (Wien) ist Audi als Partner mit an Bord. Gut zu wissen: Auch wer nicht an einem der offiziellen Läufe teilnehmen kann, kann dennoch dabei sein. Mit der Wings for Life World Run App sind alle Läufer verbunden, es gibt sogar ein virtuelles "Catcher Car". Wer sich registrieren will, geht hier per App ins Rennen.



Langsam wird das Tempo gesteigert



Das tatsächliche "Catcher Car" ist ein Audi Q8 e-tron, der von Snowboard Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser und der Rallye-Ikone Reini Sampl gesteuert wird. Wer Sampl nicht kennt: Wenn er nicht gerade durch die Gegend driftet, fährt er Rollstuhl. Der Spin zum Ziel des Laufs ist damit en passant hergestellt: Querschnittslähmung soll heilbar gemacht werden. 100 Prozent der Startgebühr fließen daher in die Rückenmarksforschung. Ihr wollt noch wissen, was ein "Catcher Car" macht? Der Q8 e-tron nimmt 30 Minuten nach dem Start des laufs die Verfolgung auf und fährt anfangs 14 km/h. Alle 30 Minuten wird das Tempo um 1 km/h erhöht, später dann um 4 km/h. Wer vom Auto "geschnappt" wird, hat sein Laufziel erreicht und beendet den Wings for Life World Run.

Als Captains des Team Audi gehen diesmal Manuel Feller in Österreich und Kai Pflaume in München an den Start.



„Gemeinsam mit Audi laufen – gemeinsam mit Audi helfen. Unser Engagement ist sportlich und kommt von Herzen“, sagt Audi Markenleiter Thomas Beran. „Wir sind sehr stolz, mit Audi Österreich erneut Partner einer so wichtigen Veranstaltung zu sein und dadurch einen Beitrag für die Rückenmarksforschung zu leisten.“