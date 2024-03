Jede Stellantis-Marke hat ihren eigenen Charakter: Von den familiären Citroën-Modellen über die gediegenen DS-Fahrzeuge bis zu den hemdsärmeligen Hochbeinern von Jeep. Wie sieht es mit Peugeot aus? Da ist mittlerweile die Extravaganz zuhause! Ein Blick auf den ersten Peugeot 3008 (ab 2009) reicht aus, um zu wissen, dass dem nicht immer so war. Damals hatten die Designer eher einen Krapfen zum Vorbild. Aber egal, spätestens mit der zweiten Generation hielt ab 2016 die Coolness Einzug. Die dritte Generation, die wir rund um Cannes bereits fahren konnten, führt einen lässigen Futurismus ein, setzt deutlich auf eine Fastback-Linie und bringt erstmals einen E-3008 hervor.



Es folgt ein Modell mit 700 Kilometer Reichweite



Dieser macht beim Marktstart gemeinsam mit dem Mildhybrid (48-Volt-Bordnetz) den Anfang und später – so war im Rahmen der Presevorstellung zu erfahren – soll eine Plug-in-Hybridvariante folgen. Offizielle Angaben zum PHEV gibt es noch nicht. Gefahren sind wir den E-3008 in der vorläufig einzigen Konfiguration als Standard Range mit aufgerundet 214 PS (157 kW), auch wenn ihn die Franzosen als "Elektromotor 210" in der Preisliste führen. Sie beginnt bei 48.450 Euro für die Ausstattung Allure, der gefahrene GT kommt auf 53.450 Euro.



Standard Range heißt beim E-3008 527 Kilometer (WLTP) – eine ganz schöne Vorlage für viele Mitbewerber! Wenn die Long-Range-Variante erst einmal in die Preisliste folgt, werden die Gesichter der Konkurrenz wohl noch länger: 700 WLTP-Kilometer sollen mit der 231-PS-Version (170 kW) möglich sein. Wer stattdessen lieber zwei E-Motoren und somit Allrad an Bord schätzt, wartet auf den Dual Motor mit 326 PS (240 kW), dem Peugeot nach dem WLTP-Prozedere eine Reichweite von 525 Kilometern attestiert.

Fastback-, nicht Coupélinie



Bei der sportlichen Linie über 4,54 Meter betonen die Verantwortlichen vor Ort, dass es sich nicht um ein SUV-Coupé, sondern um ein Fastback-Modell handelt. Denn eine Coupélinie würde den Fondgästen Platz überm Scheitel kosten, ein Fastback fällt erst hinter den Passagieren schräg nach unten ab. Mit einem Kofferraumvolumen von 520 Litern liegt der E-300 mit dem Vorgänger gleichauf. Allerdings handelt es sich dabei um das Volumen unter der Hutablage. Blickt man auf das Bild mit der schicken Seitenlinie, lässt sich gut erkennen: Benötigt man einmal mehr Raum nach oben – wir erinnern uns an den Ikea-Werbespruch "go cubic" – wwar man mit den Vorgängern sicher besser beraten. Doch, wie eingangs erwähnt, Stellantis hat noch weitere Kinder, die transportfreundlicher aufgestellt sind, statt den Nutzwert der schönen Linie zu opfern. Darüber hinaus sollen in Kürze Details zum neuen E-5008 bekannt gemacht werden. Der wird wohl wieder ordentlich etwas in seinem Heckabteil unterbringen.



Doch schauen wir uns das Cockpit an: Im gefahrenen GT wirkt es richtig hochklassig, lässt manch deutsche Marke von der Materialqualität her weit hinter sich. Alles wirkt sportlich, leider auch das Platzangebot für die Knie, denn die Mittelkonsole ist ganz schön breit. Wie man mit dem i-Cockpit zurecht kommt, ist eine persönliche Angelegenheit. Wir mögen es. Kleines Lenkrad, hochgesetzte Instrumente – hier als schwebend wirkender 21-Zoll-Panoramabildschirm – das passt gut.



Beim E-3008 sieht niemand rot



Beim Fahren fällt die leicht synthetisch wirkende Lenkung auf, den Mitfahrern (auch hinten) kommt das Fahrwerk teilweise zu hart vor. Werden die Plätze getauscht, meckert aber keiner mehr: Wer am Steuer sitzt, fühlt sich dahingehend wohl. Normal, Eco und Sport heißen die Fahrmodi, die von bei Bedarf ganz schön greller Ambientebeleuchtung unterstrichen werden. Dreimal darf man raten, welche Farbe bei Sport erscheint: Nein, nicht Rot, es ist … Grün! Während bei Normal nur die Leistung und das Drehmoment (345 Nm) leicht reduziert werden, muss man im Ökomodus auch Abstriche bei der Klimaanlagenleistung hinnehmen. Man möchte da im Normalfall ja die 73 kWh große Batterie schonen.



Guter Übergang zur Ladeleistung: 11 kW (AC) sind Standard, als Option lassen sich 22 kW wählen, was für den Wiederverkauf vielleicht eine gute Idee ist. Das serienmäßige Mode-3-Ladekabel kann mit 22 kW auf jeden Fall schon umgehen. Am Schnelllader sind 160 kW im besten Fall möglich, von 20 auf 80 Prozent SoC sollen so 30 Minuten ausreichen. Für die Long-Range-Variante verspricht Peugeot unter 30 Minuten. In der offiziellen Preisliste stehen 16,7 bis 17,4 kWh als Energieverbrauch. Bei unseren komplett entspannten, nächtlichen Stadtfahrten konnten wir das mit 13,3 kWh locker unterbieten, am nächsten Tag genehmigte sich der E-3008 auf den schnellen Etappen (aber ohne Eile) teilweise 23 kWh, unterm Strich ging dieser Wert noch auf um die 15 kWh runter.