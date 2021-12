Peugeot: Mehr Reichweite für e-208 und e-2008

Die erste Änderung, die zu diesem Plus führt, wirkt geradezu banal: neue Reifen. Peugeot staffiert die elektrischen Versionen von 208 und 2008 ab Anfang nächsten Jahres mit Güteklasse A+ optimierten Reifen mit besonders geringem Rollwiderstand aus.



Die restlichen Änderungen hingegen sind schon etwas raffinierter: Eine neue Getriebeübersetzung soll für bessere Effizienz auf Straßen und wohl vor allem Autobahnen sorgen, während eine ab dann serienmäßige Wärmepumpe in Verbindung mit einem an der Windschutzscheibe angebrachten Feuchtigkeitssensor die Energieeffizienz von Heizung und Klimaanlage verbessert.



Am Ende bedeutet das für die jeweils 136 PS / 100 kW starken Kompakten mit 50 kWh-Akku folgende WLTP-Reichweiten:

Peugeot e-208: bis zu 362 Kilometer (kombiniert) / + 22 km

Peugeot e-2008: bis zu 345 Kilometer (kombiniert) / + 25 km



Für reale Nutzung im Stadtverkehr mit Temperaturen um den Gefrierpunkt hingegen propagiert Peugeot einen Zuwachs von rund 40 Kilometern.