Peugeot bringt e-Partner | 26.01.2021

Peugeot bringt den e-Partner an den Start. Die Löwenmarke will damit ihre Position im Segment der leichten Nutzfahrzeuge stärken. Mit der Markteinführung des neuen elektrischen Vans ab Herbst 2021 bietet der französische Automobilhersteller ein vollständiges Angebot an leichten Nutzfahrzeugen mit Elektromotor an. Denn neben dem e-Partner gehören der neue e-Expert und der neue e-Boxer (in Kürze bestellbar) zum elektrifizierten Angebot.

