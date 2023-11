Peugeot stellt neues Raumfahrzeug vor

Fesch ist er, mit seinem Krallenlook, der das Markengesicht ausmacht und der coolen, grünen Lackierung. Familien, die nicht nur von A nach B wollen, sondern dabei auch noch gute Figur machen, fühlen sich von dem Elektroauto, das unter die Kategorie Hochdachkombi fällt, angesprochen. Doch noch ist der Peugeot E-Rifter in der aktuellsten Auslegung nicht zu kaufen, es fehlen die Preise. Und die Daten obliegen noch der Bestätigung durch die Homologation.



Gut für 320 Kilometer



Auf dem Weg, bis 2025 "die führende Marke auf dem Elektromarkt" (Eigendefinition) zu sein, erhält der E-Rifter ein noch ausdrucksstärkeres Design und neue Technologien. Wichtigster Punkt ist wohl die stärkere Elektrifizierung, mit der 320 Kilometer (WLTP) Reichweite angepeilt werden. 135 km/h Spitze reichen für Ausflüge und garantieren, dass die Reichweite nicht zu stark schrumpft, wenn auf der Autobahn aufgegeigt wird. Ebenso 11,2 Sekunden auf 100 km/h, nur nicht übertreiben. Wer besonders auf die Ladung aufpassen will, wählt den Fahrmodus Eco. Wem das komplett egal ist – hinsichtlich einer nahenden Ladestation etwa – kann auf Sport umschalten. Normal ist, ja eben normal. Je nach Land sind Onboard-Charger mit 7,4 bzw. 11 kW Serie (keine näheren Infos, leider!), DC kann mit maximal 100 kW geladen werden. Das dauert dann etwa 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent.

Echtzeitnavi und mehr



10 Zoll und HD, ein Touchscreen dieser Art ist in Serie beim E-Rifter an Bord. Mit "Okay Peugeot" lassen sich bestimmte Funktionen per Sprachkommandos bedienen. Drahtloses Koppeln von Android- oder Apple-Smartphones gehört zu den Möglichkeiten. Bei Bedarf gibt es ein 3D-Echtzeitnavi mit TomTom-Services. Die Telefone können induktiv geladen werden, ein Platz dafür wurde in der Mittelkonsole gefunden. Mit verschiedenen Steckertypen möchte man allen Kunden genügend Saft bieten, USB-A (1x) steht ebenso bereit wie USB-C (2x) und eine 230-V-Steckdose.



Den elektrischen Rifter bietet Peugeot mit zwei Längen an: 4,40 Meter und 4,70 Meter. Es gibt 5 oder 7 Sitze, in Reihe zwei lassen sich alle einzeln umklappen. Zwei seitliche Schiebetüren und eine große Heckklappe (inkl. separater Klappe drin) erleichtern das Einladen. Nachdem die Batterien des E-Autos gut versteckt sind, stören sie nicht das Volumen: Bei der Standardversion sprechen die Franzosen von 775 Litern Kofferraum, bei der Langversion soll sich dieser auf 4.000 Liter erweitern lassen. Immer gut: Ein umklappbare Beifahrersitz macht den Transport von langen Gegenständen möglich.