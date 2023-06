Philipp Hansa aktualisiert seinen Untersatz

Seinen ersten Ford Kuga PHEV übernahm Philipp Hansa bereits 2021, nun befand es Ford Österreich für an der Zeit, den gebürtigen Grazer mit einem neuen Modell zu überraschen. Marketingchefin Claudia Leopold überreichte dem Moderator und Schauspieler das Fahrzeug. "Ford und Philipp, das passt einfach zusammen" meint Leopold, "als Markenbotschafter verkörpert er perfekt unsere Werte wie Dynamik, Fahrspaß und Individualität, Philipp erreicht junge, zukunftsorientierte Menschen, die vor allem bei Mobilität vermehrt auf Nachhaltigkeit achten."



Meistens im Stadtgebiet unterwegs



Wenn Fahrstil und Topografie passen, kommt der stark elektrifizierte Kuga 65 Kilometer weit, so die WLTP-Angabe. In der City kommt das gut hin. "Ich bin berufsbedingt viel unterwegs und dass meistens im Stadtgebiet, alles andere als emissionsfrei zu fahren ist da nicht mehr zeitgemäß", meint Hansa, für den die Kombi aus Flexibilität und Energie-Effizienz ein ausschlaggebendes Argument war.



Interessant: Der Ford Kuga PHEV ist nicht nur bei Society-Promis beliebt, er war 2022 bereits zum zweiten Mal das meistverkaufte Plug-in-Hybrid-Fahrzeug aller Marken in Europa. Wer mit Steckern so gar nicht hantieren möchte, kann bei diesem Ford-Modell auch auf Hybrid (Allrad als Option) oder Diesel setzen. Mit attraktiven Editionen – zuletzt die "Graphite Tech Edition" – hält Ford das knapp über 4,6 Meter lange SUV attraktiv.