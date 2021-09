Piaggio zeigt den dreirädrigen MyMoover

Die Ladekapazität des Piaggio MyMoover liegt dank dem vorderen Gepäckträger, einer Tasche im Fußraum sowie der großen hinteren Top Box um 80 Prozent höher als jener von einspurigen Rollern. Der Kleintransporter besitzt zwei Hinterräder auf einer Achse und ermöglicht dadurch ein hohes Transportvolumen bei kompakten Fahrzeugmaßen. Das große Vorderrad garantiert Sicherheit und Stabilität. Der MyMoover bietet bis 85 kg Ladegewicht: 25 kg an der Front und 60 kg am Heck. Das Ladevolumen der hinteren Transportbox betraät 261 Liter. Die Top Box kann bequem per Knopfdruck auf der Lenkerarmatur geöffnet werden. Durch die Feststellbremse und das Roll-Lock-System ist das Parken selbst in kleinsten Lücken möglich. Das große Windschild, die Frontverkleidung sowie ein Handschutz sorgen für Komfort und Wetterschutz. Mit einer Sitzhöhe von 760 mm ist die die Handhabung des MyMoover auch beim Auf- und Absteigen sicher und bequem.