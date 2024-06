Pilotprojekt von Mer Austria

Erstmals testet Mer Austria Batteriespeicher in Spital am Semmering, was zu mehr Ladeleistung zu Stoßzeiten führen soll. Partner dabei ist der Stromspeicher-Hersteller Fenecon.

Erstmals testet Mer Austria Batteriespeicher in Spital am Semmering, was zu mehr Ladeleistung zu Stoßzeiten führen soll. Partner dabei ist der Stromspeicher-Hersteller Fenecon.

Am Ladestandort in Spital am Semmering (bei McDonald’s) nutzen bereits viele Elektroautofahrer die Möglichkeit, rasch ihre Urlaubsfahrt wieder aufnehmen zu können. Sind jedoch mehrere von ihnen gleichzeitig vor Ort, kann es zu Drosselungen bei der Ladeleistung kommen. Parallele Ladevorgänge zu Stoßzeiten verlieren ihren Schrecken, wenn Batteriespeicher als Ergänzung zu finden sind.



Erkenntnisse sammeln



Seit Mitte Mai 2024 profitieren Elektroautofahrer in Spital am Semmering deshalb von einem neuen Batteriespeicher an einem der meistgenutzten Ladestandorte von Mer in Österreich. Dieser wird als Leistungspuffer eingesetzt und unterstützt die beiden vor Ort befindlichen 150 kW starken Hypercharger. Zusammen gearbeitet wurde dabei mit Fenecon, einem Stromspeicher-Hersteller, mit dem es schon länger eine Partnerschaft gibt.



Wie läuft es ab? Über den Tag hinweg wird der Pufferspeicher fortwährend geladen. Reicht die Energie aus dem Netz einmal nicht aus, wird diese einfach durch den Strom aus der Batterie ausgeglichen. So werden Leistungsspitzen bei hoher Stromnachfrage abgedeckt und eine konstante Ladeleistung sichergestellt. Es handelt sich um einen Pilotbetrieb, mit dem Erkenntnisse und Daten gesammelt werden. „Batteriespeicher sind neben Photovoltaik eine zukunftsfähige Ergänzung effektiver Ladeinfrastruktur unsere öffentlichen Ladeangebote“, sagt Anton Achatz, Geschäftsführer der Mer Austria GmbH. „Sie können Lastspitzen abfangen und als Zwischenlösung dienen, wenn sich die benötigten Netzanschlüsse verzögern. Die Erkenntnisse, die wir aus dem Pilotbetrieb gewinnen, sind essenziell, um mit Netzbeschränkungen umzugehen und unseren Ansprüchen an eine hohe Ladeleistung für unsere Kund*innen gerecht zu werden.“



Geplant ist zudem ein zusätzlicher Mer-Ladepark vor Ort.