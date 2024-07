Festival of Speed, das klingt nach kreischenden, bollernden, auf jeden Fall lauten Motorenungetümen. Ja, tatsächlich wird das in der Szene hochgelobte Juli-Event von allerlei Verbrennersound untermalt, doch dann gibt es auch Modelle, die nicht nur keinen Lärm von sich geben, weil sie statisch auf dem Podest stehen. In der Electric Avenue etwa kann man diverse Elektrofahrzeuge und auch Ladeinfrastruktur miteinander vergleichen, verschiedenste Marken zeigen dort ihre aktuellen Highlights. Wirklich hervorgestochen ist dieses Jahr aber der Rolls-Royce Spectre am eigenen Stand der noblen Briten, die unweit von Goodwood ihr Hauptquartier haben. Für das 120. Jubiläum wurde das knapp 5,5 Meter lange Luxuscoupé mit den gegenläufig öffnenden Türen auf 23-Zoll-Felgen gestellt und mit einer speziellen Zweitonlackierung sowie innen mit exakt 4.796 heimeligen LED-Sternchen versehen.

Kontinuierlicher Ausbau des Elect-Programms



Ein näherer Blick offenbart, dass der Spectre, das erste vollelektrische Fahrzeug der Marke, seine 585 PS bzw. 900 Nm über Pirelli-Reifen auf die Straße bringt. Eine italienisch-britische Freundschaft, wie sie das 1872 gegründete Unternehmen auch mit dem Festival of Speed unterhält. Seit dem Vorjahr sind die Mailänder die offiziellen Reifenpartner. Ihr Ansatz, Elektroautos und auch PHEV-Modellen die beste Mischung aus Kraftumsetzung, Sicherheit und möglichst viel Reichweite zu bieten, ist die Elect Technologie, die bei Sommerreifen zuerst eingeführt wurde. Sie wird im Programm stetig ausgeweitet, zuletzt kam etwa der P Zero Winter 2 Elect hinzu, auch der SUV-Reifen Scorpion Winter 2 wurde bereits für die speziellen Anforderungen optimiert.



„Pirelli bietet bereits eine Reihe von Ganzjahresreifen mit Elect-Technologie an, darunter den Cinturato All Season SF3, den Scorpion All Season SF2 für SUVs“, meint Wolfgang Meier, CEO Pirelli Deutschland, auf Nachfrage von electric WOW. „Diese Reifen wurden speziell entwickelt, um die Anforderungen von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen zu erfüllen und bieten hervorragende Leistung bei allen Wetterbedingungen.“ Und die Prognose zum Anteil der Elect-Reifen in Zukunft? „Im Jahr 2023 lag der Anteil elektrisch angetriebener Automobile aus den Premium- und Prestige-Segmenten weltweit bei 25 Prozent. Bis 2030 soll dieser Prozentsatz auf rund 80 Prozent steigen“, so Meier. „Parallel dazu wird der Anteil unserer Elect-Reifen am Pirelli-Volumen kontinuierlich steigen. Wir verfügen aufgrund enger Kooperationen mit führenden Automobilherstellern inzwischen über ungefähr 700 homologierte Reifen für E-Automobile. Langfristig sehen wir eine signifikante Marktdurchdringung von Elect-Reifen, auch in Märkten wie Österreich, die eine starke Affinität zu Premium- und Prestigefahrzeugen haben.“



So wie Pirelli kann auch das Goodwood Festival auf Speed auf eine lange Tradition blicken, Meier spricht von einer „gemeinsamen Leidenschaft für Höchstleistungen und Innovation im Motorsport“ als verbindendes Element. Beim Event im Süden Englands wurden die jüngsten Entwicklungen im Hochleistungssegment – etwa der Cyber Tyre, dessen Sensoren mit den Stabilitätskontrollsystemen des Fahrzeugs, einschließlich ABS, ESP und Traktionskontrolle kommunizieren können – nicht zuletzt bei Verbrennermodellen wie dem V12-Supersportler Pagani Utopia vorgestellt. Aber das ist eine andere Geschichte.