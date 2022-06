Polestar 3 mit über 600 km Reichweite

Entsprechend der Tatsache, dass es sich hier erst einmal nur um einen Teaser handelt, sind Informationen was das Fahrzeug an sich betrifft freilich noch rar. Ein paar Details geben die Schweden allerdings schon Preis. So erwartet uns bei dem SUV einerseits, vermutlich als nicht alternativloses Top-Modell, ein Dual-Motor-Setup mit einer Gesamtreichweite von über 600 Kilometern. Zudem verspricht Polestar mit dem Auto durch einen "branchenführenden LiDAR-Sensor von Luminar und zentralisierter NVIDIA-Rechenleistung" autonomes Fahren auf der Autobahn zu bieten.



„Polestar 3 ist der SUV für das Elektrozeitalter. Unsere Design Identität entwickelt sich mit diesem großen High-End Luxus-Elektrofahrzeug mit einem starken, individuellen Markencharakter weiter“, so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. „Mit diesem Fahrzeug bringen wir ‚Sportlichkeit‘ zurück in den SUV, getreu unseren Performance Wurzeln. (...) Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, der unseren Wachstumskurs beschleunigt und uns in die nächste Phase führt.”



Apropos Wachstum: Polestar verspricht in den nächsten drei Jahren jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt zu bringen. Nach dem Polestar 3, der ab Anfang des Jahres übrigens in China und den USA produziert werden soll, erwarten wir für 2024 die Serienversion des Polestar Precept. Davor noch, also bis Ende 2023, wollen die ambitionierten Skandinavier ihre Markt-Präsenz auf mindestens 30 globale Märkte ausdehnen. Damit soll der Absatz von 29.000 Fahrzeugen im Jahr 2021 sich bis 2025 auf 290.000 Stück verzehnfachen lassen.