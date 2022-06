Der Polestar 5 soll auf den Spuren eines Porsche Taycan oder Tesla Model S Plaid echte Sportwagen-Qualitäten bieten. Er basiert auf dem 2020 erstmals vorgestellten Konzeptfahrzeug Precept, dem er laut geleakten Patent-Zeichnungen am Ende wohl auch SEHR ähnlich sehen wird. Dass der hier nun zu sehende Prototyp allerdings Halogenlampen hat, sollte niemanden beunruhigen oder irritieren. Wie angedeutet reden wir hier von einem Auto, dass erst 2024 erscheinen wird. Da stecken in so einem Versuchsfahrzeug schlicht noch viele Platzhalter.



Mit ihm sollen jedenfalls "die Eigenschaften eines in Kleinserie produzierten Performance-Autos mit modernen technologischen Fortschritten kombiniert und die Leichtbauweise der hochsteifen Sportwagen-Chassis-Technologie in die Massenproduktion transferiert werden.", so Polestar.



Dazu versprechen die Schweden nicht mehr und nicht weniger als einen "neuen elektrischen Antriebsstrang der Spitzenklasse". Ein neues Dual-Motor-Setup in Kombination mit einer 800-Volt-Architektur sollen am Ende in ihrer höchsten Ausbaustufe mehr als 650 kW/884 PS und 900 Nm realisieren. Das sollte reichen ...



Thomas Ingenlath, CEO von Polestar: „Der Polestar 5 ist ein für das Unternehmen wegweisendes Projekt. Sein progressives Design und seine fortschrittliche Technik geben den Ton für die Zukunft von Polestar an. Wir haben großartige Talente an Bord, die es uns ermöglichen, wirklich ikonische Elektroautos zu entwickeln.“